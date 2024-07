Přívětivé náměstí v Plzni. Jeho podobu má určit architektonická soutěž

Plocha náměstí, které patří s rozlohou zhruba 2,5 hektaru k největším v Česku, bývá zejména v létě nepříjemně rozpálená. V tomto ohledu by měly přinést zlepšení zejména natrvalo zasazené stromy. Zároveň se má na náměstí omezit provoz osobní automobilové dopravy především na západní straně. Radnice tak chce vytvořit lepší podmínky pro chodce a případně cyklisty.

„Nyní je řada na soutěžících, aby zpracovali své návrhy, ze kterých na podzim bude vybírat ty nejlepší odborná porota,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.

„Věřím, že výsledný návrh bude stát za to a díky němu se podaří na náměstí vysadit i stromy,“ uvedl primátor Roman Zarzycký z ANO.

Organizátorem soutěže je Útvar koncepce a rozvoje města. Podle jeho ředitelky Ireny Vostracké se mají úpravy dotknout i Dřevěné ulice, která vede od náměstí k lokalitě U Zvonu.

Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze STAN již dříve prohlásil, že jeho v plánu na úpravu náměstí zajímá především regulace automobilového provozu a možnost ozelenění. Omezení provozu se podle Tolara bude týkat zejména západní strany náměstí, tedy komunikace mezi katedrálou a sídlem plzeňského biskupství.

Otázkou je také další existence parkoviště před radnicí. „S řešením mají přijít architekti. Zadání ze strany města se bude týkat utlumení dopravy na náměstí, zamyšlení se nad plochou současného parkoviště, rozšíření pochozích ploch na západní i východní straně a také možnost ozelenění,“ prohlásil Tolar.

Objeví se na náměstí stromy?

Pokud se na náměstí objeví nové stromy, měly by být zasazené do země tam, kde nebudou vadit inženýrským sítím, a budou naopak respektovat názory památkářů.

Právě ze strany některých památkářů se v minulosti ozývaly výhrady k záměru, podle kterého by měly být stromy na náměstí nastálo. Argumentovali tím, že pokud by měly větší korunu, aby vytvářely stín, konkurovaly by architektuře na náměstí.

Debatu o stromech na náměstí odstartovaly v roce 2022 aktivity nadačního fondu Plzeň sobě. Ten se zasadil o to, že byly na několika místech v historickém centru Plzně umístěny vzrostlé stromy v nádobách. Nadační fond v souvislosti s tím uspořádal anketu, zda by si lidé přáli, aby na náměstí byly stromy natrvalo. Z téměř 12 tisíc hlasujících jich bylo pro přibližně 97 procent.

Z odborné veřejnosti jsou k tomu ale výhrady. Někteří architekti nebo památkáři se obávají, že stromy naruší dosavadní ráz náměstí. Nicméně jiní architekti připomínají, že v řadě center evropských měst se kvůli oteplování klimatu stromy objevují na místech, kde dříve nebyly. Stromy města totiž efektivně ochlazují.