Hotovky rozvezou restaurace hned, na nákup z e-shopu si počkáte

Chcete si objednat velký nákup z marketu až domů? Redaktoři MF DNES zkusili ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne najít v objednacích formulářích velkých potravinových e-shopů nejbližší volný termín na dovezení nákupu na adresu v plzeňské části Doubravka.

U Košíku byly obsazené všechny dostupné termíny včetně úterý 24. března, které se na stránce zobrazovalo jako poslední den. Jediná volná kolonka v iTESCO byla až těsně před Velikonoci, a to 8. dubna mezi 20. a 22. hodinou. Nejdříve by nákup přivezla společnost Rohlík.

Tam ve čtvrtek dopoledne rozpis ukazoval, že by rozvozce mohl dorazit s nákupem ve dvou termínech dopoledne nebo těsně po obědě, jinak vše ostatní bylo beznadějně obsazené. Objednávky na úterý Košík otevíral podle oznámení na webových stránkách ve čtvrtek večer.

Bez omezení i nadále v Plzni fungují zaběhlé služby rozvážející právě uvařená jídla nebo upečené pizzy. Ať z vlastních, nebo spolupracujících restaurací. Rozvozci jídel mají i při jízdách nasazené respirátory nebo roušky, se zákazníky se mnohdy ani nepotkají.

„Záleží nám na bezpečnosti. Proto zavádíme bezhotovostní platby a lze platit pouze online (platební nebo stravenkovou kartou, Twistem). Dále i bezkontaktní doručení, kdy vás kurýr předem informuje a objednávku nechá před dveřmi,“ informuje portál Damejidlo.cz.

Rozvozci z JidloDomuPlzen.cz mají u objednávek žádost, aby lidé v karanténě to uvedli už při objednávce do poznámky, a po platbě online jim bude jídlo doručeno až ke dveřím. Filip Šimčík, který má přehled o rozvozech jídel i situaci ve firmě Alanya Kebab, říká, že nárůst poptávky zatím nezaznamenal.

„U rozvozů jídel jedou bezhotovostní platby, rozvozy samotné fungují, ale celkově se dá mluvit spíše o poklesu, a to i když prodáváme jídlo přes okénko. Možná si lidé dopředu nakoupili a ti, co teď nechodí do práce, zřejmě doma vaří. Je možné, že když budou doma déle, že se objednávky zase zvednou a budeme se blížit k běžnému stavu,“ doufá.

Současná situace, ve které se ocitli provozovatelé restauračních zařízení, je podle něj bojem o přežití. „Ještě že můžeme aspoň fungovat. Některé dny je propad celkových tržeb v provozovně a rozvozu až 50 procent, někdy 20 procent,“ srovnává současný stav s tím, který byl před mimořádnými opatřeními kvůli koronaviru.

K nim pomalu přibývá podniků, které sice vaří, ale protože si u nich kvůli opatřením proti koronaviru nemohou zákazníci sednout u stolů a najíst je, jak byli zvyklí, k prodeji přes okénko přidávají vlastní rozvoz jídel.

O rozvoz hotových jídel moc zájem není

K zákazníkům vyjíždí s jídlem, které uvařil kuchař ze Švejk restaurantu U Pětatřicátníků v Plzni. „Není to zatím nic slavného, alespoň zděláme zásoby. S tím, jak jsme vařili před omezeními, se to absolutně nedá srovnávat,“ říkají U Pětatřicátníků.

Více objednávek na dovoz jídla domů nebo do práce nezaznamenali ani v pizzerii San Marino. „Rozhodně není více nebo větší objednávky. Nejvíc jich je kolem oběda, večer skoro nic,“ povzdechl si Marek Lukeš.

Josef Braun z pizzerie Májovka uvedl, že i teď rozváží zhruba stejně jídel jako před uzavřením restauračních zařízení. Neuvažuje proto ani o propouštění. Tím, že lidé více hlídají doma děti, si vysvětluje přesun většiny objednávek na den, zatímco dříve jich většina byla ve večerních hodinách.

„Omezil se noční život,“ soudí. Změnil se ale podle něj způsob předávání jídel. „Snažíme se zákazníkům předávat jídlo venku, aby naši řidiči nechodili do uzavřených prostor. Zaměstnanci mají ochranné pomůcky - rukavice a roušky, které ušila manželka majitele,“ sdělil Braun. Výrazný pokles rozvezených jídel zaznamenala pizzerie U Veselých. Majitel Jaroslav Žorna, který musel zavřít restauraci s kapacitou 30 míst a nyní jídla jen rozváží přes Damejidlo.cz, sdělil, že neví, jestli příští týden bude vařit. Tržby zdaleka nepokryjí náklady na provoz. Ve hře je, jestli udrží tři zaměstnance, které nechce propustit, a zda bude mít peníze na nájem.

Ve čtvrtek dopoledne prý rozvezl čtyři jídla, náklady byly vyšší než tržby. „Nějaké úspory mám, ale co nejdříve začnu zjišťovat, zda mi stát poskytne nějakou finanční výpomoc, “ řekl s tím, že majitel chce nyní peníze za nájem dříve.

Už od třetího března nemohou chodit lidé na obědy do veřejné jídelny v budově Českého rozhlasu v Plzni. „Byli jsme asi jedni z prvních v republice, na koho dopadlo, že generální ředitel rozhlasu zakázal vstup cizích osob do rozhlasových budov v celé republice. Od nás naštěstí bere jídla už dlouhou dobu řada firem. Tím, jak jim zaměstnanci zůstávají víc doma, nyní odebírají méně jídel,“ vysvětlil podnikatel Pavel Archalous z Veřejné jídelny v Českém rozhlasu. Těm, kteří si objednávají jídla samostatně, je teď nosí před budovu.