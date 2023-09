Do Plzně míří legendární rockový muzikál Jesus Christ Superstar

Diváci se mohou těšit na známé hity jako Mít rád bližního svého, Superstar nebo V zahradě getsemanské, proslavené už prvním českým nastudováním tohoto titulu v pražské Spirále v roce 1994.

Další inscenace byly uvedené v Brně, pražském Karlíně, Ostravě a Uherském Hradišti. Do titulních rolí byli po schválení licenční agenturou obsazeni Pavel Klimenda a Pavel Režný, Jidáše si zahrají Dušan Kraus a Lukáš Ondruš, Maří Magdalénu pak Charlotte Režná a nová členka souboru Natálie Dvořáková.

„Fenomenální dílo, které nadchlo miliony diváků několika generací po celém světě, se v Plzni představí nejen se zcela novým obsazením herci mladé generace, ale i v novém inscenačním pojetí – celkový styl naznačují ostatně i vizuály, které se před prázdninami fotily v prostorách bývalých Městských lázní,“ uvedl režisér a šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský.

Premiéra 2. prosince na Nové scéně

Premiéra je naplánovaná na 2. prosince na Nové scéně, vstupenky na první reprízy mohou diváci zakoupit od 13. října v pokladně předprodeje, online na webových stránkách DJKT nebo v síti Plzeňská vstupenka. „Je to krásný titul. Ježíš je pro mě jedna z nejvysněnějších rolí. Je to obrovská výzva, na kterou se moc těším,“ pochvaloval si Pavel Režný.

Na stejnou roli se připravuje i jeho kolega Pavel Klimenda. „Nikdy by mě nenapadlo, že bych já mohl ztvárnit tuhle postavu. Nikdy jsem neaspiroval na to být rockový zpěvák, ani mi to není nijak blízké, ale i pro mě je to výzva a uvidíme, co z toho vznikne. Andrew Lloyd Weber, skvělá muzika, je to asi cíl, kterého by chtěl každý muzikálový umělec dosáhnout. Jestli se to povede, tak to bude něco,“ říká Klimenda.

Na oba protagonisty čeká náročný pěvecký part. „Určitě je třeba kvalitní pěvecká příprava. Každý muzikálový umělec na sobě pracuje a má nějakého svého pěveckého pedagoga. Určitě to musím vystavět tak, abych si neublížil. Třeba Kamil Střihavka se na roli hodně uřval. Vím, že si člověk může ublížit. Nesmím to brát na sílu. Musím si dát pozor, aby se mi to dobře zpívalo, aby se to líbilo divákovi,“ konstatuje Pavel Klimenda.

„Mně je to hudebně hodně blízké, protože jsem od mala poslouchal podobnou muziku. Pěvecky je to hodně náročné, i když jiným způsobem než tituly, které jsem dosud dělal. Naše verze bude odlišná od té ze Spirály, kterou mají lidé spojenou s echt rockovými hlasy, to u nás takhle nebude. I celkové vyznění představení bude nové. Na zvládnutí zpěvu je každopádně důležitá hlasová hygiena. Je třeba se na to připravit. Já si ale roli hodlám hlavně užít,“ podotýká Režný.