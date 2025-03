Elektrikáře po hádce s manželkou ovládl vztek a vypnul proud v trolejích MHD

Za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení hrozí obžalovanému až šest let vězení.

Dnes už bývalý zaměstnanec Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) se dnes ke skutku doznal. Nesouhlasí ale s právní kvalifikací. Podle něj je přísná, svým jednáním nikoho a nic neohrozil.

Podle obžaloby Selner loni v noci na sobotu 15. června vyrazil do ulic Plzně. „Na několika místech neoprávněně manipuloval s odpojovačem trakční sítě městské hromadné dopravy. Za použití klíče, který měl jako zaměstnanec k dispozici, odstranil zámky u odpojovačů a povypínal dodávky elektřiny do trolejí pro trolejbusy,“ přečetla státní zástupkyně.

„Byl to zkrat. Pohádal jsem se s manželkou i dcerou. Odjel jsem do práce, že tam přespím. Měl jsem pohotovost. Po cestě mě to napadlo... Čekal jsem, až mi bude volat dispečer, že je nějaký problém a já to pojedu odstranit. Doma jsem potřebný nebyl, v práci ano,“ vysvětlil své jednání padesátiletý muž, který u PMDP pracoval 25 let.

Soudci vysvětlil, že tam, kde povypínal elektřinu, jezdí trolejbusy i na baterie nebo pomocný dieselový agregát. „Čekal jsem, že pojedou na alternativní zdroj a že mi kvůli problému zavolají. Nakonec volali někoho jiného,“ vyprávěl obžalovaný muž. Policisté na něj přišli díky kamerám.

Podle jeho zkušeností nemohlo dojít k tomu, že by se dráty přehřály a došlo k poruše. „To by v úseku muselo být dvacet nebo třicet trolejbusů a to není. Myslím, že ani tak by přehřívání nenastalo,“ rozporoval Selner tvrzení obžaloby, že mohlo dojít k přetížení trakčního vedení nebo poškození vozidel hromadné dopravy.

Okamžitě po zjištění, že v části tras linek nejde proud do trolejí, vyjely do terénu party montérů PMDP, kteří se o troleje starají. Postupně všechny odpojovače zase nahodili.

Soud dnes rozsudek v případu nevynesl. Soudce Josef Prach chce vyslechnout zpracovatele odborného vyjádření. Dopravním podnikům jednáním bývalého zaměstnance žádná škoda nevznikla.