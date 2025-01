Promluvme si, nebo to odpálím. Stalker expartnerce hrozil i atrapou bomby

Poprvé policisté muže obvinili loni v listopadu z vydírání, protože krátce před tím položil k ženině autu bombu. Oběti hrozil, že když si s ním nesedne do auta a nepromluví si spolu, odpálí to.

„Ženě se podařilo utéct a přivolala policii. Několik minut po oznámení policisté podezřelého zadrželi. V blízkosti nalezli i podezřelý předmět, u kterého pyrotechnik později potvrdil, že šlo o atrapu nástražného výbušného systému,“ řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

O pár dnů později obvinil policejní komisař stejného muže kvůli nebezpečnému pronásledování, vydírání a nebezpečnému vyhrožování. Dotyčný bombardoval a obtěžoval expartnerku telefonáty i textovými zprávami.

„Nejméně v průběhu pěti měsíců loňského roku bývalou partnerku kontaktoval více než osm tisíckrát telefonicky, zaslal téměř 600 textových zpráv a nepočítaně jich bylo přes sociální sítě. Ženě ve zprávách a telefonátech nadával, urážel, zjišťoval, kde a s kým je i co dělá,“ popsali policisté. Ženě naháněl i strach výhrůžkami, že ublíží jí i jejím blízkým.

Ani po těchto obviněních však neskončil muž ve vazební cele. I v lednu pokračoval v obtěžování bývalé partnerky. Policejní mluvčí uvedla, že ženu opět vydíral a vyhrožoval jí. „Při telefonickém hovoru požadoval po poškozené, aby mu řekla číslo na příbuznou. Vynucoval si ho i tím, že jinak přijede a už ji fakt zabije,“ uvedla mluvčí Barbora Šmaterová. Navíc příbuzné vydírané ženy poslal v té době zprávu plnou urážek a výhrůžek, takže blízcí o ni dostali strach.

Tyhle výhrůžky byly poslední kapkou, po které soudce poslal muže před několika dny do vazby. V té si počká na soud.

Podobný případ, kdy muž z Domažlicka neunesl rozchod s partnerkou, loni zaměstnal policii i soudy. Zhrzený Michal Bubla ale na dálku odpálil před vchodem do bytového domu krabičku plnou železných úlomků, matiček, šroubků a dalších zraňujících předmětů, když se z práce vracel nový partner jeho bývalé lásky.

U soudu přiznal, že se milenci chtěl pomstít za to, že mu vzal holku. Honily se mu hlavou myšlenky, že by ho nejraději zabil. „Nejsem ale vrah. Přemýšlel jsem, jak mu co nejvíce ublížit, zranit ho, aby ho to bolelo jako mě. Taky mě napadlo, že kdyby třeba kulhal, vrátila by se ke mně,“ četl Bubla u soudu.

V televizi tehdy viděl zprávu o jiném výbuchu, a co to způsobilo, proto začal o bombě uvažovat. „Můj svět se smrskl na to, že se mu pomstím,“ přiznal.

Soudci třicetiletého muže poslali do vězení na šest let, rozsudek je pravomocný.