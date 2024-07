VIDEO: Na Plzeňsko vyjely nové RegioFoxy, pohání je motor z dílny Rolls-Royce

V 10.19 hodin se strojvedoucí vyklonil z okénka na levé straně kabiny úplně nového motorového vlaku polského výrobce Pesa, který dostal přezdívku RegioFox. Po signálu, že všichni cestující jsou ve vlaku, zahoukal a než posunul řídicí páku dopředu, ještě zkontroloval monitor na levé straně ovládacího pultu.

Tam se zobrazují záběry ze čtyř kamer na bocích vlaku. Podíval se na pravý displej, který signalizuje stav stroje i to, jestli se po zavření dveří zatáhly všechny schůdky.

„Můžeme jet. Odjíždíme,“ řekl strojvedoucí a posunul řídicí páku směrem k čelnímu oknu. Dva RegioFoxy spojené do jednoho vlaku se plynule rozjely z plzeňského hlavního nádraží směrem na Třemošnou a Mladotice.

Tak dnes dopoledne vypadal vůbec první odjezd nového typu motorového vlaku s cestujícími na krajem objednávaných spojích.

Vlak odjíždějící od nástupiště plynule zrychloval, po chvíli se automaticky zaklopilo levé zpětné zrcátko, kterým může strojvedoucí v zastávkách a stanicích také sledovat dění vedle kabiny.

Jakmile se vlak rozjel, na displej monitoru se přenášel obraz z kamer sledujících prostor před a za vlakem.

Z deseti objednaných nových motorových vlaků mají v současnosti České dráhy jako dopravce v Plzeňském kraji k dispozici první tři. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka patří Plzeňský kraj mezi první, kde tento typ vlaku vyjel s cestujícími.

„Jsem rád, že obnovujeme i vozový park motorových jednotek. Tyhle vlaky jsou schopné spalovat i syntetická paliva, takže jsou připravené i na budoucnost,“ vysvětlil Čížek.

Náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta pro MF DNES uvedl, že známý RegioShark je o deset let starší vlak. „Je to předchozí generace RegioFoxů. Ty ještě neměly evropský zabezpečovací systém ETCS, přístupnost pro vozíčkáře podle nových norem. RegioFox splňuje i přísnější emisní normu a má lepší odhlučnění. V počtu cestujících jsou oba typy srovnatelné,“ shrnul Ješeta.

Rychlost až 120 kilometrů v hodině

Železničáři mluví v duchu překladu z angličtiny v případě RegioSharku o žraloku, nový RegioFox je pro ně zkráceně liška. Flotilu doplňují ještě elektrické jednotky RegioPanter, které jezdí nejen v rámci Plzeňského kraje, ale i do Karlových Varů nebo Berouna.

RegioSharky zajišťují přepravu cestujících hlavně mezi Plzní a Domažlicemi. První RegioFoxy nasadí dopravce na spoje mezi Plzní a Žihlí, po dodání dalších jednotek začnou jezdit na lokální trati z Rokycan přes Mirošov do Nezvěstic.

S novým jízdním řádem v polovině prosince začnou tyto nové vlaky vozit cestující do Bezdružic na Tachovsku, do Stupna a Radnic na Rokycansku a také z Klatov do šumavské Železné Rudy a dál až na hranici s Německem v Alžbětíně.

Tam, kde to stav tratí umožňuje, mohou RegioFoxy jezdit rychlostí až 120 kilometrů v hodině. České dráhy zatím objednaly 106 těchto motorových jednotek do celé republiky. Cena každé z nich se pohybuje kolem 100 milionů korun.

„Kdo v mládí toužil jezdit do práce Rolls-Roycem, od teď může v Plzni, protože RegioFox je osazený motorem z dílny Rolls-Royce,“ řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Dráhy pořizují RegioFoxy na třicet let, ale jezdit by údajně mohly mnohem déle.

Náměstek hejtmana Čížek naznačil, že v budoucnu by se v regionální dopravě v Plzeňském kraji mohly objevit i elektrické jednotky, které by mohly zvládat část trasy bez trolejí na energii z baterií.