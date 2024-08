Modernizace železniční trati z Domažlic do Německa má už své projektanty

„Projektovou dokumentaci vypracují firmy Vectorama a Sudop Praha, které podaly nabídku ve výši 43,7 milionu korun. Samotné stavební práce se plánují v letech 2027 až 2030,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Firmy podle smlouvy vypracují projektovou dokumentaci pro povolení celého záměru tak, aby splňoval požadavky nového stavebního zákona. Modernizací projde 10 kilometrů trati mezi Domažlicemi a státní hranicí s Německem, kde bude nově rychlost vlaků až 115 kilometrů v hodině.

„Nejvýznamnější změna čeká zastávku Babylon, která získá bezbariérový přístup a zvýšená nástupiště umožňující pohodlný nástup do vlaku. Ve stanici Česká Kubice dojde k prodloužení délky kolejí pro provoz nákladních vlaků dlouhých až 740 metrů. Všechny čtyři přejezdy v tomto úseku získají moderní zabezpečení,“ vypočítala mluvčí.

Nová trať mezi Plzní a Stodem

V příštím roce by měly začít práce na budování úplně nové železniční trati mezi Plzní a Stodem, která půjde mimo zastavěná území. Ta pod Novou Hospodou zahne přes les až k dálničními přivaděči, u Sulkova po dlouhém mostě překoná dálniční nájezdy i sjezdy i samotnou dálnici D5 a pak po loukách a polích mine Sulkov, Líně i Zbůch a obejde i Chotěšov.

Kompletní přestavba čeká i nádraží ve Stodu. Napřímení a zdvojkolejnění trati i nový tunel jsou plánované mezi Stodem a Holýšovem, část navazujícího úseku mezi Holýšovem a Blížejovem zůstane i nadále jednokolejná, i když i tady po úpravách trati rychlost vzroste.

Úpravy a elektrifikace čeká i stávající trať z Plzně přes Nýřany do Stodu s odbočkou do Heřmanovy Huti. I tady by práce měly začít už v příštím roce.