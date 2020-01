Plzeň získá unikátní 3D model města, pomůže v dopravě i hasičům

V přesném 3D modelu bude možné simulovat například nejrůznější krizové situace, které by se mohly ve městě odehrát. To umožní připravit pro takové případy scénáře, aby byly negativní dopady co nejmenší.

Stejným způsobem bude možné model využít například v oblasti dopravy v případě provozních komplikací. Model může být zároveň pomocníkem při přípravě rozvojových projektů.

„Získáme nový pohled na plánování a chod života v Plzni,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Za projektem vzniku přesného 3D modelu města stojí Správa informačních technologií (SIT). Její ředitel Luděk Šantora prohlásil, že digitální model bude hotový do konce letošního roku a pak bude možné z něho získávat informace i prostřednictvím mobilních telefonů. Projekt je součástí evropského programu pro podporu a výzkum inovací EU Horizon 2020.

Možnosti využití výjimečného modelu budou velmi široké. Například v rámci krizového řízení při simulaci událostí, kde by bylo ohroženo zdraví obyvatel.

„Představme si naplněný stadion ve Štruncových sadech. Při fotbalovém utkání se v jedné části stadionu přihodí událost, kvůli které bude třeba evakuovat návštěvníky, ale nebude možné využít všechny východy. S modelem dokážeme simulovat, za jak dlouho a kudy se lidé ven ze stadionu dostanou,“ vysvětlil Tomáš Krblich ze SIT.

Přesný 3D model města bude možné využít i při plánování staveb nebo podpoře turismu. Do modelu města lze zasadit návrh nové stavby a sledovat, jak by nový objekt změnil danou lokalitu.

Získaná data mohou sloužit složkám záchranného systému přímo při akcích. „V případě požáru by si velitel mohl zobrazit vnitřek budovy, a lépe tak řídit zásah,“ konstatoval Krblich.