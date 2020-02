Bránil otce a několikrát bodl, za pokus o vraždu mladík do vězení nepůjde

M. Š. bude tři roky pod bedlivým dohledem probačních úředníků. Rozsudek je pravomocný, teprve nyní je podle zákona možné jej zveřejnit. Za pokus o vraždu mladistvému hrozil maximálně pětiletý trest.

K činu došlo 1. ledna loňského roku brzo ráno. Mladistvý, kterému bylo čerstvě šestnáct let, třikrát bodl kuchyňským nožem do zad třiatřicetiletého muže, se kterým měl před tím konflikt. Bodal do něj v době, kdy se poškozený na ulici pral s jeho otcem.

Podle spisu se obžalovaný a jeho kamarád v době oslav nového roku potkali na ulici před domem. Tam viděli muže, jak se sklání u jednoho ze zaparkovaných aut, a propíchl u něj pneumatiku. Obžalovaný a jeho kamarád na muže, který byl opilý, křičeli, co to dělá. On jim odpověděl, ať se o nic nestarají, že nic neviděli.

Vzápětí muž mladíka chytil rukou za tvář, pevně mu ji stiskl a chytil ho za bundu na prsou. Vzápětí to samé udělal i jeho kamarádovi. Oba podle rozsudku pustil až v okamžiku, kdy mu odkývali, že se nebudou starat o to, co tam dělal.

Dvojice mladíků utíkala k jednomu z domů, tam spolu pár minut mluvili, pak každý vyrazil do svého domova.

Později souzený mladík doma řekl, co se na ulici stalo. Mladíkova máma se vyklonila z okna a na muže, který se stále motal kolem zaparkovaných aut, začala křičet.

Matka řekla synovi, ať jde otci pomoct

Otec mladistvého, který nebyl střízlivý, běžel ven, a na poškozeného podle rozsudku zaútočil. Muži se začali prát, mladíkův otec skončil na zemi. Matka mladíka vyzvala, ať jde otci na pomoc.

„Ten v obavě z poškozeného a ve strachu o otce popadl kuchyňský nůž o celkové délce 32 centimetrů a sešel s ním před dům. Uslyšel, jak otec vykřikl bolestí, když mu poškozený zuby sevřel prst. Poškozeného bez varování zezadu bodl velkou silou a rychle třikrát za sebou do zad a jednou do paže. Způsobil poškozenému vážná život ohrožující poranění, která by bez rychlé pomoci vedla ke smrti poškozeného v důsledku rozsáhlé krevní ztráty,“ je popsaný skutek v rozsudku.

Nůž zasáhl plíci, bránici a játra. Na policii volal po konfliktu obžalovaný, ale neuvedl detaily napadení, neřekl, že napadeného třikrát bodl velkou silou, nepožádal o pomoc pro zraněného, popsali soudci.

Obžalovaný se objevil zákeřně zezadu a čtyřikrát bodl

Mladík před soudem tvrdil, že byl rozrušený předchozím konfliktem. „Uvedl, že když došlo ke konfliktu mezi otcem a poškozeným, obával se o otcův život. Bál se, že poškozený má nástroj, kterým propichoval gumy, proto si sám běžel pro nůž a šel otci na pomoc,“ uvedl při říjnovém rozsudku v Plzni předseda senátu.

Soudci obžalovanému neuvěřili, že byl po prvním konfliktu v takovém šoku, jak popisoval, když se po něm několik minut bavil s kamarádem, než se rozešli a každý šel domů.

„Obžalovaný se objevil zákeřně zezadu a velkou silou čtyřikrát bodl. Byl to razantní útok. Že zraněný přežil, nebyla zásluha mladistvého. Poškozený se život ohrožujícími zraněními se dostal před restauraci. Tam byl nalezen, tam mu byla poskytnuta první a pak odborná pomoc, bez které by zemřel,“ připomněli soudci.

Mladík do telefonu na tísňovou linku uvedl pouze zranění otce

Navíc ze záznamu hovoru na tísňovou linku vyplynulo, že mladík oznamoval zranění otce, že je pokousaný na prstu. Když se jej policista ptal, zda je zraněn ještě někdo, dozvěděl se od obžalovaného, že nikoli.



Soudci plzeňského soudu shledali v jednání obžalovaného pokus o vraždu, za kterou je nutný nepodmíněný trest, protože mladík nesprávně vyhodnotil původní situaci, projevil agresivitu i zákeřnost a jen šťastnou náhodou vše neskončilo smrtí.

„Obžalovaný si musí uvědomit, že nemůže takto zasahovat do života jiných osob, že musí udržet svoji agresivitu na uzdě,“ vysvětlili plzeňští soudci.

Mladík se proti rozsudku odvolal. Odvolací soud dal přednost podmíněnému trestu před pobytem ve vězení. Odůvodnil to mimo jiné tím, že rozumový vývoj mladíka ještě nebyl ukončen, předem nedomýšlí důsledky svého selhání.

Poškozenému muži poslal mladík omluvný dopis

„Chtěl pomoci otci ve rvačce, ve které otec neměl převahu, pomoc poskytl na výzvu matky, ke které má silně citový a ochranitelský vztah jako celé rodině,“ odůvodňuje změnu trestu odvolací soud. I když potyčku samotnou vyvolal otec, podle soudců nelze přehlédnout, že samý počátek všeho je v jednání poškozeného.

Mladík před plzeňským soudem lítost neprojevil. Podle senátu, který řešil jeho odvolání, svého jednání ale lituje a cítí vinu. Podle rozsudku se mladistvý nejprve bál kontaktovat poškozeného, protože se obával pomsty, nakonec mu poslal omluvný dopis.