Králičí hop zažívá boom, na soutěž mohou i obyčejní ušáci z králíkárny

Adéla, která se do kvalifikací zapojila před rokem, se zatím do prestižního klání neprobojovala. Hůl však nad svými domácími mazlíčky neláme. „Samozřejmě, že mě chvilku mrzí, když nezabodujeme, ale přece jen jsou to zvířata. A vím, že pro to udělali maximum,“ svěřila se na nedávné kvalifikační soutěži právě na Mistrovství České republiky v králičím hopu v plzeňské hale devatenáctiletá závodnice.

Většina závodníků soutěžila s takzvanými sportovními králíky, což je plemeno, které není chováno pro vzhled, ale pro výkonnost.

„Soutěžit můžete i s obyčejným králíkem, kterého máte v králíkárně. Já mám doma čtyři králíky, jednoho nesportovního a tři sportovní. Na kvalifikačním závodu v Plzni jsem byla se třemi svými králíky a jednoho jsem měla půjčeného od kamarádky,“ vypráví Adéla, která pečuje o chlupáče jménem Chellange from Rival, Lavendulas Pärleternell, Emánek Skywalker a samici Venomus Scorpio Honey Bunny. Familiárně jim říká Rival, Lewi, který mimochodem pochází ze Švédska, Emánek a Scuti.

Coby členka českého svazu chovatelů v Plzni na Doubravce cvičí své svěřence buď přímo na základně svazu, nebo doma na zahradě.

„Jednou týdně, před soutěží maximálně dvakrát v týdnu. Králík si dvakrát, třikrát proběhne dráhu a pak si vezmu na trať dalšího. Při trénincích na ně mluvím, mlaskám na ně, vracím je k překážce, se kterou mají problém – shazují tyčky nebo se překážky bojí. Jestli mi rozumí, co jim říkám, netuším,“ přemýšlí s úsměvem a dodává, že své čtyřnohé kamarády odmění za jejich výkon třeba kouskem jablka.

Zvíře má na sobě postroj a člověk ho drží volně na vodítku. Dvojice musí trať zdolat během časového limitu a je důležité, kolik překážek králík přeskočí, aniž by spadly. Před týdnem soutěžili ve čtyřech disciplínách, a to rovinné dráze, skoku vysokém, parkuru a skoku dalekém. Navíc rovinná dráha a parkur byly rozdělené do pěti výkonnostních kategorií – veteráni, lehká, střední, těžká a elitní třída.

Doma v pohodě, ale v hale se ušákovi moc nelíbilo

Adéla už pozná, jestli se její zvířecí atlet na soutěž těší, nebo ne a ví, kterého baví skok do dálky či výšky. „Když se na trať těší, začne kopat nohama,“ vysvětluje mladá cvičitelka. Na výkon má také velký vliv to, jak se ušák v hale cítí. „Stalo se mi, že doma běhal bez problémů, ale v hale se mu vůbec nelíbilo,“ vzpomíná budoucí praktická sestra.

Závodnice se kromě kvalifikace účastní během roku i dalších menších závodů po celé republice, jeden z nich také sama uspořádala v Nevidu na Rokycansku. Vede také kroužek králičího hopu. „Chodí tři malé děti,“ potvrdila tak fakt, že o králičím hopu veřejnost v Plzni příliš neví.

Přitom ale Česká republika patří mezi nejúspěšnější země. Na mistrovství Evropy, jehož 12. ročník se konal na podzim 2022 v Jablonci nad Nisou, česká reprezentace šampionát ovládla a získala 8 titulů mistra Evropy z celkových deseti. Čeští závodníci tak porazili favority ze Švédska, kde soutěž v 70. letech minulého století vznikla, ale také konkurenty z Německa či Slovenska. Čeští reprezentanti si navíc připsali další úspěch, když překonali dlouhou dobu nepřekonatelné rekordy ze Švédska.

„Králík Marie Kozubkové překonal 107 cm vysokou překážku a králík Kristýny Ježkové přeskočil ve skoku dalekém 315 cm,“ upozornila na rekordy předsedkyně Klubu králičího hopu Barbora Kohoutová, podle které zažívá králičí hop v Čechách i díky těmto úspěchům boom.

Přiznala, že zájem o tento nevšední sport mají zejména ženy, vedou dívky mezi 15 až 20 lety. To bylo nakonec vidět i v Plzni, kde mezi 30 závodníky s více než 170 králíky byl pouze jeden muž.