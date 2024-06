Technika vydržela, říká o cestě do Normandie klub. Nadšenci se setkali i s Pavlem

„Kdybychom tam zůstali minimálně o dva dny déle, tak bychom snad viděli všechno, co jsme si před odjezdem do Francie naplánovali,“ shrnul v úterý ráno v Plzni při vykládání historické techniky z kamionu Miloslav Nevečeřal z Prahy.

Byl jedním z přibližně 70 členů Military Car clubu Plzeň, kteří odjeli do Normandie poslední květnový den. Hlavním dnem oslav byl 6. červen. Nevečeřal dostal od kolegů ještě před odjezdem z Plzně úkol. Šestého června v půl sedmé ráno, tedy přesně 80 let od zahájení vyloďovací operace, měl být se svým jeepem na pláži Omaha a nabrat tam trochu písku. Předsevzetí ale neklaplo.

„Minule jsme byli u pláže v pět ráno a bez problémů jsme se tam dostali. Letos jsme to naplánovali tak, abychom tam byli už ve čtyři hodiny. Jenže všechno bylo zavřené. Už od třetího června to bylo blokované včetně pláží. Když oficiality skončily, dostali jsme se i na pláže Omaha, Juno i další místa. Užívali jsme si to,“ popsal Nevečeřal.

S válečnými jeepy, nákladními auty doodge a další historickou technikou tam muži a ženy z České republiky v uniformách z druhé světové války najezdili kolem osmi stovek kilometrů. Byli při odhalování pamětních desek i dalších akcí, na kterých se na pamětních místech v severní Francii podílelo i město Plzeň. „Technika vydržela, žádný karambol, zvládli jsme skoro všechno. Problém byl u jednoho vozu se spojkou, ale s tím se musí počítat, vždyť technice je přes 80 let,“ dodal Miloslav Nevečeřal.

Do Normandie odjel i režisér Václav Marhoul, který je členem plzeňského Military Car Clubu. Na kamion najížděl s jeepem vyrobeným v dubnu 1944. V kempu postaveném v Normandii členy českých historických klubů se zastavil prezident Petr Pavel. Podle Jany Komišové z plzeňského magistrátu se oslav v severní Francii zúčastnilo na 100 lidí zejména z Plzeňska se zhruba 35 kusy techniky.

Osobní účast v Normandii byla pro české historiky symbolická. „Propagujeme tam i nadcházející 80. výročí konce války. V Normandii to v červnu 1944 začalo, u nás v květnu 1945 skončilo,“ připomněl šéf MCC Plzeň Martin Dlouhý.

Na motocyklu Harley Davidson, jaký používala za druhé světové války americká vojenská policie, jezdil při připomenutí Dne D v Normandii Jindřich Slabý starší.

„Vozím na motocyklu i manželku, když jedeš ve dvou, je to o něco složitější, ale hodně pěkný. Nemůžeš na tom jezdit rychle. Když se někde vyválíš, řidítka narovnáš, ale k čemu bys tam byl pomlácenej a se zlomenýma nohama? Na to musíš hlavně myslet. Bylo tam strašně lidí, stovky a tisíce jeepů, u pumpy byly fronty, od muzeí se táhly dlouhý fronty lidí. Stará technika je tam při oslavách pořád v pohybu. Když jsou kulatá výročí, jezdí na ně i hodně majitelů tanků, jejich režie je hodně vysoká. Jedeš po silnici, koukneš na louku, a ta je jich plná amerických, německých,“ popisoval po návratu do Plzně Jindřich Slabý starší.