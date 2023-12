Táta sociální demokrat, syn pravičák. U Chovanců se kvůli politice ale nehádají

Jméno syna někdejšího ministra vnitra se už v loňských komunálních volbách objevilo v Plzni na kandidátce uskupení SPOLU.

„Do ODS jsem vstoupil po posledních volbách do Sněmovny, ve kterých zvítězila koalice SPOLU a po kterých skončila bývalá vláda. Možná to souviselo s určitým nadšením z toho, že se do vedení státu vrátí nepopulistické demokratické strany. Byl to pro mě impuls,“ vysvětluje.

Krátce po volbách pak dostal od kamaráda nabídku, aby se stal členem ODS, a řekl si, že nemá důvod to nezkusit. Předpokládal ale, že bude dlouho jen řadovým členem a občas roznese nějaké letáky, pokud to bude zapotřebí.

„Netušil jsem, jaké obrátky to nabere,“ říká. Jan Chovanec ODS považuje v současnosti za nejsilnější demokratickou stranu v Česku.

Oba se shodneme v tom nejdůležitějším

„Mezi mnou a tátou nepředstavuje otázka, jestli patřím na politické scéně doprava nebo doleva, nic zásadního. Není to nic, proč bychom se měli pohádat. Oba se shodneme v těch nejdůležitějších hodnotách, jako je ochrana právního státu, demokracie a směřování na Západ. V tom hlavním se tedy shodneme, i když na nějaké záležitosti i máme odlišný názor. Občas se o nich bavíme, ale to si je v podstatě jen vysvětlujeme. Nehádáme se, nemá to žádný vliv na naše vztahy,“ popisuje.

Leckdy mají - jak otec, tak syn - výhrady k působení vlády. „Necítím se povinný vládu ve všem chválit jenom proto, že jsem člen ODS. Pluralita názorů straně neškodí, ale prospívá,“ říká Jan Chovanec.

Přestože žije ve společné domácnosti se sociálním demokratem, nikdy prý neuvažoval o vstupu do levicové strany. „Ale přál bych si, aby u nás existovala úspěšná nepopulistická levicová strana. Myslím si, že taková na zdejší politické scéně chybí,“ uvažuje. S otcem se shodne na tom, že ČSSD doplatila na vstup do vlády s hnutím ANO.

Někdejší ministr vnitra a bývalý hejtman Milan Chovanec ujišťuje, že s politickým směřováním syna neměl žádný problém. „Je dospělý. Je to jeho rozhodnutí a já ho respektuji. Ví, že pokud se chce poradit, může přijít, ale já mu své názory nevnucuji. Jestli si vybral správnou stranu, ukáže čas. Jsem rád, že je pro něj hlavní škola a politika je zatím na vedlejší koleji,“ uvedl politik, který je nyní řadovým členem ČSSD.

Mladí často vidí svět jinak než rodiče

Pravicovější zaměření syna mu nijak nevadí. „Mladí často svět vidí jinak než rodiče. Myslím, svou roli sehrálo, že má pár podobně zaměřených kamarádů,“ uvažuje. Nikdy se prý se synem kvůli politice nehádali. „Říkal mi, jaký má pohled na svět, a já říkal, jaký mám já. V 95 procentech jsme se shodli,“ popsal.

Jan Chovanec se prý ještě nesetkal s tím, že by si jej lidé z jeho okolí kvůli členství ve straně dobírali. „Většinu mých kamarádů politika moc nezajímá, nekonfrontují mě s tím,“ konstatuje, ale připouští, že když někteří známí ze sociálních sítí zjistili, že se stal místopředsedou ODS v Plzni, ptali se, jak to ve straně chodí. Pár lidí se údajně pak nechalo slyšet, že by měli zájem o členství.

A má nějakou vlastní představu o tom, co bych chtěl v ODS změnit? „Myslím, že v rámci strany spolu málo komunikujeme. Když pořádáme nějaké setkání, tak je účast nižší, než bych čekal. To omezuje debatování a hledání společného konsenzu. To bych chtěl změnit,“ líčí.

Domnívá se, že strana pak může lépe fungovat jako filtr a korekce při rozhodování politiků. Jan Chovanec zatím považuje politiku za volnočasovou aktivitu, která ho baví. Postup do vyšších pater v politice neplánuje, chce se jí věnovat na komunální úrovni. „Studuji práva a to je má priorita,“ vysvětluje.

Po ukončení studií by se chtěl jednou stát soudcem nebo státním zástupcem, což nelze sloučit s politickou funkcí.