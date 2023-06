Amfiteátr v Plzni praská ve švech. Na Metalfest dorazily tisíce lidí

„Fanoušci se bavili s každou kapelou, která vystoupila. Tentokrát nám přálo i počasí. Řekl bych, že za více než dvacet let, co pořádáme festivaly, to letos bylo jedno z nejkrásnějších,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron.

Překvapením pro něho byl fakt, že areál byl téměř zaplněn už od začátku akce. „Tentokrát bylo plno už na první koncerty, což nebývá zvykem. Kapely, které začínají, to většinou nemají jednoduché. Tentokrát to bylo jinak. Lidé byli tak natěšení, že přijeli už o den dříve. Už ve čtvrtek se ubytovali v plzeňských hotelích, pensionech nebo kempech, dostali náramek a nabili si čipy, takže v pátek už mohli v 11.30 přijít na první skupinu Sebastien. V tu dobu už tady bylo několik tisíc fanoušků,“ dodává.

První den zazářily především kapely Stratovarius, Avatar a Archi Enemy. „Poslední dvě jmenované skupiny předvedly velkou pódiovou produkci, byla to pastva nejen pro uši, ale i pro oči,“ dodává Daron.

Největší hvězdou ročníku podle jeho slov byli němečtí Powerwolf. Ti mají k Plzni velice blízko. „Jejich první vystoupení v České republice se odehrálo právě tady v Plzni kolem poledne. Tehdy šlo o prakticky neznámou kapelu. Postupem času se přes klubovou scénu a střední haly propracovala k halám s kapacitou deset tisíc a vyprodává je. Je skvělé, že skupina začínala a vyrostla právě na plzeňském Metalfestu. Dnes patří ke světové metalové špičce a vystupuje na těch nejslavnějších mezinárodních festivalech. Podařilo se jí prorazit i na tak složitý trh, jako je Amerika,“ sděluje Daron.

Jeho slova potvrzuje i zpěvák Powerwolf Attila Dorn. „Je skvělé být zase tady v tomhle úžasném amfiteátru se skvělými českými fanoušci, kteří jsou posedlí heavymetalem,“ pronesl během koncertu.

Během festivalu se představily například také kapely Korpiklaani, Nanowar of Steel nebo Crypta. Nepřijeli naopak původně ohlášení Wind Rose. Ty dnes nahrazuje zpěvák německé kapely Freedom Call Chris Bay.

„Občas to bývá tak, že nejprve přijde špatná zpráva a za ní následuje nějaká dobrá. To jsem letos zažili. Nejprve nám kapela Wind Rose oznámila, že se festivalu nezúčastní, protože se chystá na americké turné. Hned několik dní poté nám zavolal Chris, že jeho kapela Freedom Call vydá DVD natočené na loňském Metalfestu a také že složil pro festival písničku. Řekli jsme si, že by bylo skvělé, kdyby mohl skladbu plzeňskému publiku zahrát už na tomto ročníku. Bylo jasné, že volné místo zaplní on,“ podotýká Daron.

Festival měl opět mezinárodní účast i mezi návštěvníky. Kromě Čechů přijelo nejvíce metalistů z Německa. „Máme tady ale i třeba fanoušky z Jižní Korey, Španělska nebo Portugalska,“ doplňuje.