Metalfest hlásí hvězdy. Přijedou Five Finger Death Punch i Dimmu Borgir

Objevuje se na největších světových festivalech a pravidelně vyprodává největší světové arény. Od debutové desky The Way of the Fist, která vyšla v roce 2007, skupina vydala devět alb, z nichž sedm bylo certifikováno jako zlaté nebo platinové. Nejnovější nahrávka Afterlife z roku 2022 o životě a smrti a rovnováhou mezi nimi sbírá další úspěchy.

Kromě toho si kapela vysloužila řadu ocenění a vyznamenání, jako je prestižní ocenění Soldier Appreciation Award od Asociace armády Spojených státu. Tuto poctu před nim získal jen Elvis Presley. Kapela během let získala miliony dolarů na podporu veteránů, záchranářů a dalších charitativních organizací.

„Členové kapely se již více než deset let spojují právě s různými organizacemi, aby zvýšili povědomí o mnoha světových problémech. Aktuálně je to například program pro ubytování, stravu, vzdělávání, poskytování pracovní pomoci, služeb duševního zdraví a zdravotní péče pro mládež bez domova v celé Americe.

Představí se i blackmetalová legenda

„Mnoho našich písní a hudebních videí mluví přímo o těchto problémech. Našim závazkem je přispívat na podporu těchto programů a využívat naši platformu ke zvyšování povědomí o nich. Je to dokonale v souladu s hodnotami kapely a našich fanoušků,“ říká frontman kapely Ivan Moody.

Na Metalfestu vystoupí také norská blackmetalová legenda Dimmu Borgir. Ta slaví už 30. výročí své existence. Na svém kontě má průkopnická alba, jako jsou Enthrone Darkness Triumphant nebo Spiritual Black Dimensions. Skupina příliš často na koncertech nevystupuje, show na plzeňském Metalfestu bude patřit k několika málo takovým příležitostem.

Na festivalu v lochotínském amfiteátru se představí například také německá kapela Feuerschwanz nebo Eluveitie ze Švýcarska.