Hlídka plzeňských strážníků původně mířila k čerpací stanici doplnit palivo. V Lidické ulici ovšem narazila na ženu, která ležela na přechodu v levém jízdním pruhu.
„Strážníci okamžitě zastavili a ženu opatrně zvedli ze silnice. Doprovodili ji na lavičku tramvajové zastávky, kde se pokusili zjistit, co se stalo,“ uvedla mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.
Dostat ze ženy kloudné odpovědi bylo ovšem složité. „Byla výrazně zmatená, dezorientovaná, neorientovala se v čase ani místě a nebyla schopná uvést víc než své příjmení,“ popsala její stav mluvčí.
Navíc si členové hlídky všimli, že má žena na sobě nemocniční oblečení. Tomu, že byla v nemocnici, odpovídaly zalepené vpichy po ošetření na krku a rukou. „Alkohol z ní strážníci necítili, dechovou zkoušku se kterou souhlasila však provést nedokázala,“ konstatovala Pužmanová.
Hlídka proto přivolala záchrannou službu, aby zdravotní stav ženy posoudil lékař. „Po prvotním ošetření lékařka potvrdila totožnost ženy i skutečnost, že jde o epileptičku, která na vlastní žádost opustila nemocnici zhruba před třemi hodinami,“ přidala vysvětlení ženina stavu mluvčí strážníků.
Vzhledem k němu zdravotníci rozhodli o transportu pacientky zpět do nemocnice.