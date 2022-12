Strážníky v Plzni povede dosavadní náměstek krajského policejního ředitele

„Věřím, že Petr Nováček prokáže manažerské schopnosti, které od něho očekáváme. Jeho primárním úkolem bude městskou policii personálně stabilizovat a zefektivnit fungování a dohled strážníků v jednotlivých částech města,“ řekl primátor Roman Zarzycký z ANO.

Výběrového řízení se zúčastnilo celkem šest kandidátů. Vítěze vybrala devítičlenná komise. O průběhu výběrového řízení budou nyní informováni zastupitelé města, kteří rozhodnou o ustanovení Petra Nováčka do funkce.

„Pro pana Nováčka hovořily zkušenosti. U Policie České republiky působí přes třicet let a dnes zastává vedoucí pozici na krajském ředitelství. Předpokládám, že se funkce ujme v průběhu února nebo března. Před tím musí splnit zákonné podmínky, mimo jiné povinné školení a zkoušku na Ministerstvu vnitra ČR,“ uvedl radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer.

Nováček v minulosti velel pořádkové jednotce, měl na starosti například vnější službu v rámci působnosti plzeňského městského ředitelství. Dnes je náměstkem ředitele krajského ředitelství Policie ČR pro ekonomiku.

Problém s jednočlennými hlídkami

S praxí několika desítek let služby u Policie ČR nastupoval do funkce šéfa strážníků i končící velitel Petr Vlk. Ten uspěl ve výběrovém řízení v roce 2020 a do funkce nastoupil začátkem minulého roku.

Petr Vlk rezignoval na svoji funkci v listopadu, kdy s ním nový primátor Roman Zarzycký nenašel shodu ohledně zlepšení řízení městské policie a zajištění bezpečnosti v ulicích. Primátorovi se nelíbilo ani zavedení jednočlenných hlídek.

Ty měly pomoci k tomu, aby bylo strážníky vidět na více místech, než když chodili ve dvou. Jednočlenné hlídky přitom nebyly určené pro rizikové lokality a neměly sloužit v noci. V případě potřeby je měli posilovat další strážníci.

Proti zavedení jednočlenných hlídek však protestovalo mnoho zaměstnanců městské policie, poukazovali na možné ohrožení v případě zásahu. Většina z 27 plzeňských zastupitelů ale loni předložený návrh koncepce schválila. Řady městské policie pak opustily desítky strážníků.

Po Vlkově rezignaci vedení města nařídilo jednočlenné hlídky zrušit a do ulic vysílat opět jen dvoučlenné hlídky.