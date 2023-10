Dejte smlouvu našemu doktorovi, žádají obyvatelé Merklína v petici

Ze čtyř účastníků ve výběrové komisi se proti Homolkovi postavily zdravotní pojišťovny a pro nebyl ani šéf krajské pobočky Sdružení praktických lékařů v Plzeňském kraji Michael Dimitrov. Homolku naopak podpořil zástupce okresního sdružení České lékařské komory v okrese Plzeň-jih Jiří Wicherek. „V reakci na výsledek výběrového řízení jsme jednomyslně přijali usnesení, že s tím nesouhlasíme a že péče v oblasti Merklínska je nadále špatná a zlepšení je v nedohlednu,“ uvedl Wicherek, který je i zaměstnancem Stodské nemocnice a pracovník záchranné služby.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová naopak uvedla, že v území správního obvodu obce Merklín bylo potvrzeno dostatečné zajištění péče. „Stávající dva smluvní poskytovatelé potvrdili, že jsou schopni nadále péči zajišťovat a registrují nové pacienty do péče. Zároveň jsou pacientům z Merklína pět dnů v týdnu k dispozici ordinace obou těchto poskytovatelů v Přešticích, které jsou vzdáleny od Merklína deset kilometrů,“ uvedla Plívová. Jedná se o ordinace předsedy Sdružení praktických lékařů České republiky Petra Šonky a Pavla Škopka, který je však v důchodu.

Lékař se do regionu vrátil a chce tu pracovat

„Tyto ordinace poskytují péči bez objednání a mají volné kapacity – trvale registrují všechny pacienty z Merklína a okolí. Tato situace trvá od roku 2008, kdy oba zmínění poskytovatelé zajistili péči o registrované pacienty zaniklé ordinace, která ukončila ve stejném roce činnost pro ekonomickou nerentabilitu praxe,“ uvedla Plívová.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais uvedl, že kraj ve výběrové komisi hlasoval pro otevření praxe v Merklíně hlavně proto, že se lékař do regionu vrátil a chce tu pracovat. Plívová sdělila, že VZP Homolkovi nabídla místo v Horšovském Týně vzdáleném asi 20 kilometrů od Merklína. Je to oblast se zhoršenou dostupností péče a lékař tam získá pro vznik praxe finanční podporu.

Kauza však bude zřejmě pokračovat. S rozhodnutím se totiž nespokojilo vedení Merklína. Důvodem je podle starostky fakt, že lékaře znají. Šest let totiž pracuje jako zaměstnanec pro ordinaci Petra Šonky v Přešticích a obyvatele Merklína tedy ošetřuje. Místní o něj nechtějí přijít. Spekulují i o tom, že zamítavé stanovisko je dáno obavou Šonky a Škopka z toho, aby nepřišli o pacienty. Kdyby vznikla Homolkova ordinace, následovala by totiž zřejmě hromadná přeregistrace pacientů k němu.

Šonka uvedl, že Merklín má tisíc obyvatel a je nesmysl, aby tam pojišťovna otvírala ještě třetí ordinaci, když v Horšovském Týně nemá lékaře. „Je to jediné místo, kde chybí v Plzeňském kraji praktik,“ podotkl. „To, že chce pan doktor Homolka u mě skončit a odejít, je logický koloběh života, ale radil bych mu, aby převzal jiný obvod, protože v Merklíně se neuživí,“ dodal Šonka.

Právník radí, aby obec vyvolala nové výběrové řízení

„Zastavují mě místní a pořád se ptají, kdypak už tu bude Jirka, já se k němu chci přehlásit, já už nechci jezdit do Chlumčan,“ uvádí starostka. Podle ní by o klientelu neměl nouzi. „Je pečlivý a všichni si ho chválí. Petici už podepsalo 450 lidí,“ líčí starostka Merklína Jana Nováková.

Ta už oslovila právníka, který obci doporučil, aby vyvolala nové výběrové řízení. Předtím však starostka chystá schůzky se zdravotními pojišťovnami. „Nejedná se totiž jen o obyvatele Merklína, ale i lidi z Ptenína, Otěšic, Zemětic, Čelákov, Chalup, Bukové, Soběkur a částečně i z Hrušovan,“ vyjmenovává starostka. Tu trápí hlavně to, že nyní je v obci lékař jen jednou týdně čtyři hodiny a střídá se tu Škopek a lékaři, které ve své ordinaci zaměstnává Šonka. Kromě Homolky i nedávno atestovaná lékařka.

Přestože má Homolka i jiné nabídky, dává přednost Merklínu. „Jsem tu vázaný rodinným poutem, tady ordinuji de facto pořád, třeba i když vyjdu před dům. To by mohly pojišťovny považovat za výhodu,“ míní Homolka. Tomu už se sešlo několik nabídek na práci. V Psychiatrické nemocnici Dobřany by ho zaměstnali jako závodního a praktického lékaře.

Homolka však dává přednost vlastní praxi, kde by byl svým pánem. Takovou nabídku má ze Švihova, kde chce místní praktik skončit. Přestože by se jednalo o větší jistotu, protože by převzal i kartotéku lékaře a nemusel by začínat na zelené louce jako v Merklíně, rodnou obec upřednostňuje. „Pokud to nebude průchodné, nastoupím ve Švihově,“ sdělil.

Podle Wicherka z okresní lékařské komory by to byla škoda, protože poté, co zhruba v roce 2005 skončil v Merklíně oblíbený lékař Ctirad Vojta, jezdí tam častěji záchranná služba. Místo aby místní zamířili k praktikům do Přeštic, volají si raději záchranáře.