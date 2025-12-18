Devětatřicetiletou ženu zranili koně ve středu po 17. hodině.
„Utrpěla závažné zranění hrudníku. Letecky jsme ji transportovali na emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ informoval za záchrannou službu Martin Štěpán.
Kromě záchranné služby do Merklína dorazili i policisté. Podle nich žena šla koně krmit, ti se ale splašili a pošlapali ji.
„Ve věci nyní provádějí šetření policisté z obvodního oddělení Stod,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.