Ženu při krmení pošlapali splašení koně, má vážně poraněný hrudník

  10:22,  aktualizováno  10:22
Se závažným zraněním hrudníku skončila v nemocnici žena, kterou pošlapalo stádo koní. Žena šla zvířata krmit, ta se ale splašila a pošlapala ji. Událost se stala v Merklíně na Plzeňsku.
Devětatřicetiletou ženu zranili koně ve středu po 17. hodině.

„Utrpěla závažné zranění hrudníku. Letecky jsme ji transportovali na emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ informoval za záchrannou službu Martin Štěpán.

Kromě záchranné služby do Merklína dorazili i policisté. Podle nich žena šla koně krmit, ti se ale splašili a pošlapali ji.

„Ve věci nyní provádějí šetření policisté z obvodního oddělení Stod,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.

