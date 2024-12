Menstruační chudoba může být důvod, proč některé dívky nejdou do školy

Zástupci neziskových organizací, které sociálně slabým rodinám pomáhají, ví o tom, že menstruační chudoba je problém a snaží se k jeho řešení přispět už delší dobu. Například humanitární organizace Člověk v tísni pomáhá v kraji deseti školám s projektem, kdy žákyně mají hygienické potřeby připravené zdarma na toaletách. Na 16. základní škole v Plzni o ně dívky mohou požádat třídní učitele.

Plzeňská radnice oznámila, že program k prevenci menstruační chudoby rozjela v září. Projekt je zaměřený na druhé stupně základních škol, ale také na školy střední. „Chceme, aby dívky mohly bez obav zůstávat aktivní ve škole i během menstruace a měly vždy přístup k hygienickým potřebám,“ uvedla náměstkyně primátora Plzně pro školství Lucie Kantorová z ANO.

Odbor sociálních služeb magistrátu už eviduje dvě školy, které si pomoc vyžádaly. „Vydáno bylo zatím 35 balení vložek a 15 balení tamponů,“ uvedl radní pro sociální oblast Jiří Šrámek z ANO. Na nákup hygienických pomůcek je zatím v tomto případě vyčleněno 20 tisíc korun na rok a v případě potřeby město podporu posílí.

Materiální podpora dívek i osvěta

Ředitel 16. základní školy v Plzni Vlastimil Šiška řekl, že škola už několik let řeší menstruační chudobu s pomocí neziskové organizace Čas proměn. „Běží to nadále. Pokud některá z dívek hygienické pomůcky potřebuje, ví, kam si pro ně dojít,“ sdělil. Potvrdil, že nabídka využívaná je. Nezisková organizace pro školu zajišťuje i program zaměřený na osvětu, která s menstruací souvisí. „A dostáváme balíčky s hygienickým potřebami, které se rozdělují mezi třídní učitele ve třídách od čtvrté do deváté,“ vysvětlil.

Miroslava Haplová z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni řekla, že se s kolegy věnuje problematice menstruační chudoby zhruba rok a půl. „Jde o materiální podporu dívek a žen, ale také o osvětu. Téma menstruace je leckde tabu a může s ním být spojena také stigmatizace. V sociálně vyloučených rodinách je to někdy silnější, protože tam je osvěta slabší,“ uvedla.

Člověk v tísni proto už v minulém školním roce oslovil některé školy a nabídl jim menstruační pomůcky, které by mohly volně distribuovat na dívčích toaletách na druhém stupni.

V rámci České republiky bylo osloveno 64 škol, deset z nich je v Plzeňském kraji. Vytipované byly školy, ve kterých by mohlo být víc dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. „Zástupci všech deseti škol v regionu byli rádi a měli o to zájem. Chceme, aby byly hygienické potřeby volně dostupné, aby dívky neměly zábrany, pokud by si pro ně k někomu musely chodit. Dvakrát během roku nám školy pošlou informace, jak to funguje,“ konstatovala. Miroslava Haplová tvrdí, že dosavadní zkušenosti škol s projektem jsou pozitivní.

Michaela Stehlíková z neziskové organizace Tady a Teď potvrzuje, že takzvaná menstruační chudoba leckdy vede k absencím ve školách. „Menstruační pomůcky mohou být překážka. V chudých rodinách může být jejich nákup problém. Víme, že některé dívky kvůli tomu do školy nechodily. S tím se setkáváme běžně,“ sdělila.

Také Miroslava Stehlíková se domnívá, že pokud jsou hygienické potřeby volně dostupné na dívčích toaletách ve školách, jedná se o nejlepší řešení.

Tady a Teď dlouhodobě spolupracuje se spolkem Sola pomáhá, který dodává menstruační potřeby. Ty pak lidé z Tady a Teď předávají svým klientkám ze sociálně slabého prostředí. Podle Stehlíkové je ale dívek a žen, které na to nemají, mnohem víc.