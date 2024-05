Zájem o mamografické vyšetření klesá. Pojišťovny by měly víc zvát, míní lékaři

I když centra v kraji z většiny hlásí nárůst počtu vyšetření s pomocí mamografu, procento vyšetřených žen klesá. „V našem mamocentru pozorujeme za posledních pět let nárůst počtu preventivních mamografií ze zhruba 13 na přibližně 14 tisíc,“ řekl Petr Choc, vedoucí lékař mamocentra Mediray v Plzni, místopředseda Asociace mamodiagnostiků České republiky a člen Komise odborníků pro mamární diagnostiku.

Nárůst počtů vyšetření není však dán zvýšeným zájmem žen, ale zapojením silných ročníků žen narozených v letech 1974 až 1978 do screeningu.

Lékaři míní, že důležitou roli k nápravě by měly sehrát zdravotní pojišťovny. „Ideální by bylo připomínání nároku na preventivní vyšetření všem pojištěným ženám ve dvouletých intervalech. Další možnost pro zvýšení účasti vidím v kvalitnějším poučení žen gynekology a praktickými lékaři. Někteří v tomto smyslu fungují skvěle, u jiných vidíme značné rezervy. Je to i úkol pro nás, mamodiagnostiky, abychom k těmto lékařům dokázali dostat relevantní informace,“ nastínil vedoucí lékař mamocentra Mediray.

Mamografická centra v Plzeňském kraji * FN Plzeň Lochotín * Nemocnice Privamed Plzeň * Centrum Mediray poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň * Poliklinika Tachov * Mammocentrum Klatovy

Dopisy od pojišťovny s pozvánkou na mamografii – i když přibližně jen dvakrát za více než 20 let, kdy mamografický screening v Česku platí, vždy přitáhly nové zájemkyně. Potvrzuje to například lékař Miloš Chroust, spolumajitel Mammocentra Klatovy. „Ženy, které nechodily k praktickému lékaři či gynekologovi, se najednou u nás v centru ve větší míře objevily s dopisem od pojišťovny,“ říká Chroust.

Nemusely mít tedy doporučení od gynekologa či praktika. Chroust je přesvědčen o tom, že kdyby ženy toto doporučení nepotřebovaly, chodilo by jich na vyšetření víc. „Líbilo by se mi, kdyby jako ke každému jinému specialistovi i k nám ženy mohly na bezplatné vyšetření přijít i bez doporučení, když má žena na prohlídku právo z důvodu svého věku a ne kvůli zdravotnímu stavu,“ uvedl Chroust.

Do klatovského centra loni dorazilo zhruba 10 500 žen. Podle Chrousta se za dvacet let, kdy je v Česku bezplatné vyšetření prsu v platnosti, zájem obecně zvedá. „Zpočátku přišlo z věkové kategorie nad 45 let odhadem 50 procent žen z regionu, nyní se blížíme k 70 procentům,“ odhadl Chroust.

Zájem podle něj stoupá i kvůli cílenému zvaní pacientek. „Dvacet let od nás dostávají dopisem pozvánky na vyšetření, každý měsíc posíláme více než 800 dopisů. Když pošleme dopis, je větší pravděpodobnost, že ženy přijdou, než když pošleme mail či sms zprávu,“ vysvětlil lékař. Pozvat všechny ženy v regionu kvůli ochraně osobních dat centrum nemůže, může oslovit pouze ty, které už v centru byly a s pozvánkou souhlasí.

Ročně více než 7200 nových případů

Pozvánky dostávají každé dva roky i klientky mamocentra Mediray. Přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň Jiří Ferda uvedl, že zájem o screeningovou mamografii je v posledních letech poměrně stabilní. „Ročně provedeme mezi 15 a 16 tisíci vyšetření s pomocí mamografu,“ dodal.

A jaký je v kraji záchyt karcinomu prsu? „V naší spádové oblasti Plzeňského kraje je to přibližně 102 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Poslední kompletně analyzovaná data z roku 2021 říkají, že v nejranějším klinickém stadiu I. a II. je zachyceno až 70 procent všech nádorů. V roce 2000 před zahájením screeningu to bylo o deset procent méně,“ nastínil Ferda.

Přímo ve FN jen I. stadium, kdy je největší šance na uzdravení, tvoří v celé škále nádorů 33 procent. Před zahájením screeningu před dvaceti lety to bylo jen 20 procent. „Pouze kolem osmi procent nádorů je zachyceno ve fázi, kdy jsou přítomny vzdálené metastázy. V roce 2000 to bylo 12 až 15 procent,“ doplnil Ferda.

Podle webu mamo.cz je v ČR každoročně diagnostikováno více než 7200 nových případů onemocnění, což je více než 133 pacientek na 100 tisíc českých žen, přibližně 1600 žen každoročně zemře. Je to 30 případů úmrtí na 100 tisíc žen.

I proto do klatovského mamocentra přicházejí ženy mladší 45 let, které si preventivní vyšetření prsů platí. Ročně přichází na čtyři tisíce žen, které si platí ne za vyšetření mamografem, ale za vyšetření prsů s pomocí ultrazvuku. Chroust doporučuje ultrazvuk v odstupu jednoho až dvou let. Za vyšetření se v klatovském centru platí 500 korun.