Znásilněná, bodnutá a zabalená v pytli. Soud projednává pokus o vraždu dívky

Veselovský sice pochází z Ukrajiny, ale v České republice žije asi pět let, má tu trvalý pobyt. Chodil tu i do základní školy, střední školu nedokončil. Bydlel na ubytovně a je zasnoubený.

Na otázku soudce, zda se cítí vinen, řekl že ne. „Nedoznávám se. To nebylo žádné znásilnění. Ano, bodnul jsem a seknul. Ale neplánoval jsem to,“ vypověděl souzený mladík.

S dívkou se znal asi rok a půl. „Chodili jsme spolu do parku, někdy do restaurace na oběd. Po nějaké době se vztah mezi námi začal kazit, protože začala užívat omamné látky, což se mi nelíbilo. Rozešli jsme se a zůstali kamarády,“ vyprávěl cizinec.

Na dívku podle spisu zaútočil loni 8. srpna po 20. hodině u řeky Úslavy v plzeňské části Lobzy nedaleko tamní střelnice.

Státní zástupce uvedl, že v osudný večer Veselský řekl dívce, se kterou se znal delší dobu a opakovaně s ní měl sex už před jejími 15. narozeninami, že musí něco odnést kamarádovi a aby tam šla s ním. Školačka netušila, že mladý muž má v batohu lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž a s ním ještě další nůž i lahev s chlorovým čistidlem.

„Obžalovaný změnil směr a poškozenou spoutal lepicí páskou. Povalil ji na zem a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku,“ popsal v obžalobě státní zástupce. Tam násilník dívku výhrůžkami donutil k orálnímu sexu.

Pak oběť posadil na zbytek plotu a říznul jí do krku. Rána byla dlouhá přibližně pět centimetrů. „Než vykrvácíš, bude to trvat dva dny. Máš na výběr mezi dlouhou a bolestivou, nebo rychlou a nebolestivou smrtí,“ oznámil Veselský spisu dívce.

Pachatele dopadli několik hodin po činu

Protože ta odmítla obě možnosti, mladík podle zjištění policistů vzal nůž a dívku jím bodl do krku. „Poškozená padla obličejem k zemi a předstírala, že je mrtvá. Obžalovaný ve snaze zabránit svému odhalení poškozenou přetočil na záda, rozřezal jí oblečení, zabalil ji do pytle, na tělo nalil savo a pytel s poškozenou shodil ze srázu do lesního porostu. Ten pak zakryl kůrou a větvemi, poté z místa odešel,“ popsal státní zástupce v obžalobě.

Dívce se však podařilo z pytle dostat ven a požádala o pomoc první lidi, které potkala. Policisté pachatele dopadli několik hodin po činu.

Podle spisu Veselský čin spáchal jen pár měsíců po svých osmnáctinách. Za pokus o vraždu mu hrozí trest od 15 do 20 let vězení, nebo i výjimečný trest od 20 do 30 let. Státní zástupce navrhl před několika týdny při podání obžaloby trest 18 let vězení. Kromě pokusu o vraždu je Veselský obžalovaný ještě ze znásilnění a pohlavního zneužití.

Událost vyvolala i protiukrajinské nálady. I když to v obdobných případech nebývá obvyklé, na tento konkrétní reagovala ukrajinská ambasáda v České republice a vášně uklidňoval i ministr vnitra Rakušan.

Znásilnil ji, pořezal a shodil ze srázu