Lobezská ulice v Plzni se rozpadá, její oprava je ale ještě daleko

Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara to nyní vypadá, že práce nezačnou dříve než v letech 2025 nebo 2026. „Aktuálně se dělá projekt. Samotná rekonstrukce bude pravděpodobně velmi drahá, protože se bude řešit i kompletní obnova vodárenské infrastruktury,“ uvedl Tolar.

V plánu udržitelné mobility Plzně zpracovatelé upozornili na nutnost rekonstrukce Lobezské ulice už v roce 2015, v aktualizaci o tři roky později se dokonce objevil termín opravy na roky 2019 až 2020. „Rekonstrukce řeší špatný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích míst, živelné parkování i na nezpevněných plochách, obnovu sítí technické infrastruktury i řešení výškových úrovní komunikace a chodníků,“ vypočítali autoři problémy.

Rekonstrukcí projde i trakční napájení trolejbusové trati do Božkova, která tudy vede. Dodnes se ale nic nezměnilo. Ve vozovce přibylo několik záplat, místy se prohloubily vyjeté koleje. Když MF DNES ve čtvrtek kontaktovala správce komunikace kvůli dvěma neoznačeným velkým a hlubokým dírám ve vozovce kousek od sebe na úrovni tamního fotbalového hřiště, u silnice se ještě ten den objevila značka upozorňující řidiče na výmoly a díry byly označené žlutou barvou.

Správa veřejného statku města Plzně podle Radky Žákové o problému na frekventované silnici ví. „Opravu jsme zadali už dříve, ale firma, která to má na starosti, je ve skluzu. Urgujeme to,“ uvedla ve čtvrtek Žáková.

Lobezská často funguje jako objízdná trasa

V předchozích letech se oprava Lobezské odkládala například kvůli rekonstrukci nádraží, při které došlo na demolici obou železničních mostů a výstavbu nových. Po Lobezské vedla jedna z objízdných tras. Pak nebylo možné silnici zavřít kvůli přestavbě železniční trati od hlavního nádraží do Koterova, právě tudy vedla jedna z prioritních tras pro převážení materiálů.

I kdyby byl hotový projekt a připravené peníze, v příštím roce by se stavební technika a dělníci do Lobezské stejně pustit nemohli. „V roce 2024 určitě ne, protože se bude dělat rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici. Ta je naplánovaná na celou stavební sezonu. Lobezská musí fungovat jako objízdná trasa. Samotná rekonstrukce Lobezské je také akcí minimálně na jednu stavební sezonu,“ vysvětlil koordinátor dopravních staveb v Plzni Václav Lacyk.

V cenách roku 2018 se počítalo, že město za rekonstrukci důležité tepny zaplatí 85 milionů korun. Dnes by se podle informovaného zdroje měla částka s určitostí pohybovat nad hranicí 100 milionů korun. Taťána Kicová z magistrátního odboru investic potvrdila, že pokud nenastane komplikace, rekonstrukce Lobezské by mohla začít nejdříve v roce 2025 nebo 2026.

Navíc město zamýšlí i úpravu frekventované silnice na Rolnickém náměstí v Lobzích, což je jediné přímé spojení druhého a čtvrtého městského obvodu, tedy Doubravky a Lobez se Slovany. Vede tudy i nejvytíženější autobusová linka ve městě. I kdyby mělo město dostatek financí na obě stavby, současně je podle odborníků na dopravu dělat nemůže. V případě, že by přednost dostalo Rolnické náměstí, Lobezská by opět fungovala jako objízdná trasa.

Alternativní objížďka ze Slovan přes Božkov na dálniční přivaděč Ejpovice - Plzeň a pak do městské části Doubravka by byl maximálně pro auta do 3,5 tuny, protože v Božkově se ve stoupání směrem k přivaděči úzká ulice proplétá v zatáčkách těsně kolem domů a nákladní auta delší než 10 metrů tam mají úplný zákaz vjezdu. Rozhodnutí, která stavba dostane přednost, tak bude na politicích.