Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

„Nepozoroval jsem, že by se u nás provoz nějak zklidnil, čekal jsem to výraznější. Ale když vidím, kolik aut jezdí po nové silnici, asi tu změna opravdu je,“ přemítá starosta Oseku Jaroslav Peroutka.
Osek zřejmě doplatil na to, že ve stejný den, kdy stavbaři otevřeli novou silnici na severní Rokycansko, začala přímo v Rokycanech oprava části Plzeňské ulice. Auta jedoucí po nové silnici pak dojížděla na kruhový objezd na okraji Rokycan, ale hlavní tah do centra města byl kvůli opravě uzavřený. Oprava Plzeňské v Rokycanech už ale skončila.
Podle starosty Peroutky lidé z obcí severně od Oseku, kteří jezdí do obchodů u rokycanského zimního stadionu nebo do nemocnice, budou zřejmě dál jezdit přes obec. „Nad námi sjíždí z nové silnice a jedou přes nás, aby nemuseli projíždět přes Rokycany,“ shrnul starosta.
V těchto dnech silničáři opravují povrch původní silnice spojující Osek s Litohlavy, po které jezdila osobní auta a dodávky v průběhu stavby nového napojení severního Rokycanska. Kvůli utržení svahu pod silnicí na příjezdu do Litohlav dlouhodobě nesmějí na tuhle silnici nákladní auta.
Výrazně méně vozidel teď projíždí přes Litohlavy, zhodnotil starosta Milan Preťo. „Aut ubylo a je to nesrovnatelné oproti tomu, co bylo před tím. Neříkám, že přes nás nejezdí nic. Zase přibyla auta mířící na Klabavu, když silnice z Rokycan na Ejpovice je opět zavřená. Ale opravdu jich není tolik. Navíc je výborná i nová stezka a cyklostezka od nás do Rokycan. Lidé teď mohou bez problémů dojít nebo dojet na kole na rokycanský hřbitov. Když je počasí, je to moc pěkná cesta na procházku i na kolo,“ řekl starosta Preťo.
Zachovaná původní část silnice z Litohlav do Rokycan se po úpravách změnila ve stezku, frekventovanou silnici lidé překonávají po novém mostě. Stezka pak pokračuje pod dálniční most a lidé bezpečně dojdou až ke hřbitovu.
Vybudování nové silnice od Rokycan na severní Rokycansko stálo více než půl miliardy korun, zhruba 440 milionů je z evropské dotace. „Stavba by tu dnes nebyla, kdyby se nepodařilo vykoupit za jediný rok potřebných 20 hektarů,“ řekl šéf krajských silničářů Jiří Velíšek. Nová silnice vede přes pole a louky.
Stavbaři komunikaci dokončili o půl roku dřív, než se původně počítalo. Podle smlouvy měla být hotová v březnu roku 2026. Více než pět kilometrů dlouhá silniční stavba je první etapou lepšího napojení severního Rokycanska na dálnici D5 i samotné Rokycany.
„Můj sen je, abych se dožil pokračování téhle silnice, abychom ji dotáhli na křižovatku k Němčovicím. Záleží to na politicích a na finančních prostředcích,“ řekl bývalý krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš, který byl u projektu nové silnice k Březině od samého začátku.
