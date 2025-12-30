Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku našla poctivá žena.
Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla ji poctivá žena. (28. prosince 2025) | foto: Městská policie Plzeň

„Jsou nálezy… a pak jsou NÁLEZY. A tenhle rozhodně patří do druhé kategorie,“ přirovnala mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl objev z nedělního večera.

V prodejně Lidlu ve Folmavské ulici v městské čtvrti Karlov našla žena modrou ledvinku. Už při prvním pohledu do ní bylo přivolané hlídce jasné, že nejde jen o zapomenuté drobné mince z kapsy.

„Ledvinka totiž ukrývala obsah, který by chyběl opravdu každému. Kromě dokladů a platebních karet také téměř 44 tisíc korun v hotovosti,“ upozornila mluvčí.

Strážníci nález převzali a v první fázi prověřili, zda nesouvisí s trestnou činností nebo nebyl hlášen jako ztracený či odcizený. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Navíc se jim nepodařilo zjistit kontakt na majitele.

„Pátrali, prověřovali dostupné registry i další možnosti, ale bez úspěchu. Ledvinka si své tajemství zatím nechávala pro sebe,“ pokračuje Weidl.

Rozuzlení přišlo až druhý den. V pondělí přišel na služebnu muž a přesně popsal místo, kde ledvinku nechal, čas i okolnosti ztráty. Vysvětlil, že ji zapomněl na samoobslužné pokladně.

Poté, co muž také vyjmenoval, co ledvinka ukrývá, a po ověření jeho totožnosti, mu strážníci drobné zavazadlo i s obsahem předali zpět. „A my jen doufáme, že se poctivá nálezkyně dočkala minimálně velkého poděkování ideálně i s pořádnou kyticí,“ uzavřela Tereza Weidl s tím, že poctivá žena je tak horkou adeptkou na získání pomyslného titulu nálezkyně roku.

