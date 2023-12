Armáda si plánuje letiště v Líních ponechat jako záložní, průmysl tam nechce

Podle původního usnesení vlády tam měl vzniknout strategický podnikatelský park s továrnou Volkswagenu (VW) na baterie pro elektromobily. Koncern ale 1. listopadu oznámil, že další takzvané gigafactory v Evropě zatím nechce.

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS poté řekla, že si armáda letiště ponechá a že tam má připravené projekty.

Nyní se musí projednat změny zásad územního rozvoje (krajského územního plánu), které kraj pro gigafactory dokončoval a mělo je schvalovat zastupitelstvo začátkem příštího roku. Ministerstvo obrany (MO) k nim v říjnu zaslalo kraji připomínku, kde uvedlo, že pokud v Líních nebude gigafactory VW, tak nesouhlasí s likvidací letiště.

Změny územního plánu, které jsou teď přerušené, zatím ve shodě s obcemi, krajem a ministerstvem průmyslu počítají s tím, že na letišti bude pro průmysl rezervováno 280 hektarů místo dosavadních 700 hektarů, což tedy rozhodnutím MO padá.

Plán armády: záložní vojenské cvičiště

„V následujících měsících a letech budeme s ministerstvem obrany spolupracovat tak, aby zásady územního rozvoje splňovaly požadavky armády, což znamená, že se úplně zruší průmyslová zóna. Jsou to pozemky ministerstva, my to respektujeme, plánem armády je vybudovat tam areál se záložním vojenským letištěm,“ sdělil Špoták.

Vedení kraje podle Špotáka teď apeluje na MO, aby tam v maximální míře bylo zachováno i civilní letiště, aby tam tedy mohly působit i aerokluby. Ty totiž po vyjádření, že tam bude gigafactory, spustily opakované protesty proti průmyslové zóně.

„Armáda teď bude hledat způsob, jak tam zajistit i civilní provoz, i když ten bude asi nějakým způsobem omezen,“ nastínil Špoták.

Letiště má od roku 2000 pronajaté na 50 let od ministerstva obrany firma PlaneStation. Ministerstvo v roce 2013 smlouvu jednostranně zrušilo, ale tento krok je dodnes předmětem soudních sporů, které budou pokračovat i příští tok. Firma v roce 2010 přestala hradit nájem údajně kvůli tomu, že nemůže letiště plně využívat, protože přistávací plocha podle ní není pro větší letadla.

„Mluvili jsme s ministerstvem i o tom, bude se čekat na výsledky nezávislého soudu, ale cíl armády je, aby si letiště provozovala sama,“ dodal Špoták s připomínkou, že MO od začátku nápadu s gigafactory bylo proti průmyslové zóně a chtělo letiště zachovat.

Hejtman doplnil i to, že příští týden proběhne jednání mezi MO, armádou a starosty dotčených obcí, tedy těmi v okolí letiště včetně těch, které vlastní na letišti pozemky, dále i se senátory a poslanci z regionu, kde armáda všechny podrobně seznámí s následujícími kroky, které bude chtít činit.

