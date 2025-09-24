Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Bagr narazil na rekonstruovaném Husově náměstí na podezřelý předmět kolem poledne. Kovová věc svým tvarem skutečně připomínala leteckou pumu. Těch na výrobní areál Škodovky stojící v těsném sousedství náměstí za druhé světové války spadaly stovky. Škodovka byla tehdy nejvýznamnější zbrojovkou Třetí říše.
Dělník, který předmět našel, se proto ihned obrátil na policisty. Ti kromě náměstí zatarasili Husovu a Karlovu ulici. Zákaz vjezdu do oblasti platil i pro autobusy a trolejbusy MHD. Na místo následně povolali pyrotechnika.
Podezřelý předmět ležel v hloubce zhruba dvou metrů. Pyrotechnik po jeho prozkoumání musel konstatovat, že se o žádnou nebezpečnou munici nejedná. Potvrdila to i policejní mluvčí Michaela Raindlová. Byla to zřejmě jen kovová trubka.
Město rekonstruuje Husovo náměstí od začátku srpna. Opravuje vozovky, chodníky i světelnou signalizaci. Vše má být nové do konce roku.