Soud znovu projedná případ dítěte, které zemřelo po výplachu žaludku

Okresní soud uznal letos v červnu osmašedesátiletého lékaře Domažlické nemocnice Františka Zahálku vinným z usmrcení z nedbalosti a uložil mu trest odnětí svobody v délce 20 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let.

Dále po dobu tří let nesmí vykonávat své povolání. Proti tomuto rozsudku se o prázdninách odvolal státní zástupce i obžalovaný.

Senát odvolacího soudu před několika dny domažlický rozsudek zrušil a případ vrátil okresnímu soudu k novému projednání, redakce MF DNES to zjistila z veřejně dostupné justiční databáze.



„Protože u obžalovaného není patrný ani náznak jakékoliv reflexe na to, že postupoval nesprávně, a tímto nesprávným postupem způsobil smrt, navrhuji trest 18 až 20 měsíců na zkušební dobu 3 až 4 roky a zákaz výkonu povolání lékaře na stejně dlouhou dobu,“ uvedla v červnu státní zástupkyně v závěrečné řeči u domažlického soudu.



Podle advokáta primář nepochybil a navrhoval zproštění obžaloby. „Za smrt poškozeného nemá být trestně odpovědný. Nic nezanedbal. Nebylo prokázáno, že by obžalovaný porušil své povinnosti,“ uvedl advokát.

Chlapec spolykal několik syrových fazolí

Vinen se necítí ani obžalovaný lékař. „Soud je jedno z nejposlednějších míst, které bych si dovedl představit, že se v něm ocitnu, zvlášť když se necítím jako zločinec,“ řekl u okresního soudu primář dětského oddělení Domažlické nemocnice.

„Byla to raritní situace, musel jsem ji řešit, i když jsem neměl dostatek standardizovaných postupů. Přesto jsem vše činil s vědomím a svědomím pacientovi pomoci. Domnívám se, že v mém postupu nelze shledat odborné pochybení,“ vysvětloval Zahálka.



Pokud by mu soud znemožnil pracovat v nemocnici, pro domažlický špitál a potažmo celý domažlický a tachovský okres, by to podle jeho slov znamenalo doslova katastrofu. Podotkl, že Domažlická nemocnice není pro lékaře atraktivní a sehnat v současnosti primáře je téměř nemožné.

Tragický případ se odehrál loni v březnu, když šestnáctiměsíční chlapec snědl několik fazolí, které jsou v syrovém stavu jedovaté.

Rodiče dítě přivezli do Domažlické nemocnice, kde podle státní zástupkyně lékař zvolil nesprávný postup, když chlapci vypláchl žaludek solným roztokem. Místo toho měl malého pacienta nechat rychle převézt na gastroskopii, kde by fazole odstranili.

Podle znalců měl být pacient poté umístěn na JIP a měl být monitorován jeho zdravotní stav po zákroku, mimo jiné i z důvodu možných projevů intoxikace.



Dítě ale bylo po zákroku v Domažlické nemocnici převezeno na standardní pokoj, kde po několika hodinách zemřelo. Podle znalce u něj došlo k otoku mozku po podání solného roztoku, část tekutiny se dostala i do střev.

Lékař vinu důrazně odmítá

Podle rodičů zemřelého chlapce z Domažlicka, kteří měli jen jedno vytoužené dítě, jejich syn zemřel na otravu solí. „Lékař měl a mohl vědět, že jeho diagnóza a zvolený postup jsou chybné. Měl se rozhodnout pro jiný postup. Fatálně pochybil,“ zaznělo z úst jejich zmocněnce.

Primář si za svým postupem stojí. Případ konzultoval s toxikologickým centrem v Praze, kde mu řekli, že fazole je nutné co nejrychleji odstranit ze žaludku.

„U otrav dětí běžně výplach žaludku děláme. Sonda do žaludku a zpětné nasátí tablet by v tomto případě bylo neúčinné. Fazole by nešlo dostat ven, proto mi zvolená metoda přišla jako jediná, kterou lze udělat,“ vysvětlil Zahálka.

Kontaktoval proto lékárnu, zda mají prostředek na rychlé vyvolání zvracení. Řekli mu, že takový neexistuje, ale je možné použít solný roztok.



Podle lékaře ale není nikde uvedeno, jak silný roztok se má u dítěte použít. „Proto jsem použil ten, který rychle vyvolá zvracení. Řídil jsem se podle své praxe. Dítě začalo zvracet a všech deset fazolí jsme našli,“ popsal lékař zákrok. Podle něj malý pacient vyzvrátil i veškerou sůl. Tím lékař považoval situaci za vyřešenou.

V přípravném řízení uvedl, že podle něj selhali rodiče, kteří mu řekli, že chlapec snědl asi deset fazolí. Když je dítě vyzvrátilo, nebyl důvod k intenzivní péči. Jak se ale později během pitvy ukázalo, chlapec jich snědl kolem čtyřiceti.

„Uvedli mě v omyl, když řekli, že jich snědl jen deset. Kdybych to věděl, pokračoval bych ve vyplachování dál,“ tvrdí lékař.

Lékař nařídil vypláchnout žaludek solným roztokem (24. 5. 2021)