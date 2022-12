Legiovlak dojel po 35 zastaveních do cíle, zimu přečká v Nýřanech

„Už když jsme plánovali trasu Legiovlaku pro rok 2022, připravovali jsme ji tak, aby poslední zastavení bylo co nejblíže nýřanské vlečce. Vyšlo to, jak nejlépe mohlo, poslední zastávka byla od 29. listopadu do 4. prosince na nádraží v Nýřanech,“ popsal Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 Československé obce legionářské, jehož součástí je i Legiovlak.

Ten projel napříč celou republikou, zastávky měl v 35 městech. Lidé v historických uniformách, kteří zajišťují provoz repliky válečného vlaku, odhadují, že soupravu 14 vagonů vidělo a některými vozy s expozicemi prošlo na 100 tisíc lidí.

„Za roky, co s Legiovlakem jezdíme, se už obměnily školní děti, které na nádražích a ve stanicích do vlaku chodí, aby se naučily něco z naší historie. I nadále trvá velký zájem mezi dospělými, a díky příbuzným někdejších legionářů se nám stále rozšiřuje sbírka dokumentů o těchto československých vojácích i množství relikvií, které je připomínají. Nás aktuálně zajímají fotografie legionářů. Po letošní jízdě vlaku budeme do databáze nahrávat profilové obrázky 450 legionářů,“ vypočítal Jiří Charfreitag.

I když v historických záznamech jsou jména asi 130 tisíc našich vojáků, kteří prošli československými legiemi, obrázek jejich obličeje je u necelých 18 tisíc z nich. „Teď, po ukončení letošní jízdy Legiovlaku, budeme nově získané fotografie asi 450 legionářů nahrávat a přiřazovat ke jménům v naší databázi,“ prozradil Charfreitag.

I když v prosinci 2016 představili legionáři na plzeňském nádraží zchátralou parní lokomotivu, kterou čekala kompletní renovace a zprovoznění, místo plánovaných dvou let se práce protáhly na šest let a oprava stroje ještě není dokončená.

Protože funkční parní lokomotiva by ještě zvýšila autenticitu repliky bojového vlaku, legionářská obec řeší, jak i tuto část projektu dotáhnout co nejrychleji do finále. Definitivní verdikt ještě nepadl.

Dosud převozy vlaku mezi jednotlivými zastávkami zajišťovaly buď současné lokomotivy drážních dopravců, nebo vypomáhali s dnes už historickými motorovými nebo parními lokomotivami i spolky železničních nadšenců, které takové stroje mají a provozují.

Legiovlak v současné době tvoří vůz polní pošty, vagony pro posádku zvané těplušky, plukovní prodejna, vůz filmový, krejčovský, zdravotní, štábní, velitelský, obrněný a dva vozy plošinové. Několik vagonů vzniklo i v dílnách v Krasíkově na Tachovsku, jeden postavili na Slovensku.

Legiovlak by měl křižovat Česko a vyjíždět i do okolních států nejméně do konce roku 2026.

