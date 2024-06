Lávka z Plzně čekala na další využití na poli, teď překlene rokli u Radobyčic

Přípravné práce na novém úseku cyklostezky z Radobyčic do Útušic začaly již loni na podzim. Po novém úseku greenway Úhlava by se pěší a cyklisté měli poprvé projít a projet už na začátku letních prázdnin.

„Jde o další úsek plzeňských greenways, který nabídne cyklistům alternativu bezpečného dojezdu do Plzně po stezce místo po silnici. Na stávající komunikaci z Útušic do Radobyčic totiž v posledních letech silně vzrostl provoz. Nový úsek navazuje na již hotové cyklistické propojení z Radobyčic do Hradiště,“ řekl náměstek pro dopravu a životní prostřední Aleš Tolar.

Nový úsek greenway Úhlava začíná v křížení ulic Zářivá a Nad Strání na jižním okraji Radobyčic. Nahrazuje polní cestu k rokli, po které dosud jezdili majitelé chat na kraji svahu nad řekou. Celková délka stezky se třemi výhybnami je 850 metrů, šířka je 4,5 metru a délka nosné konstrukce lávky je téměř 40 metrů.

Lávka původně přemosťovala silnici I/27 na Borských polích. Během výstavy prodloužení tramvajové trati právě na Borská pole byla lávka v říjnu 2018 demontována a nahrazena novým mostem pro tramvaje. Od té doby byla položená u polní cesty jen kousek od dálnice D5 a čekala na svoje další využití.

Nový úsek stezky pro pěší a cyklisty s lávkou přes rokli je nejjižnějším úsekem greenway Úhlava na území Plzně. „Údolí Úhlavy směrem do Přeštic nabízí cyklistům krásné pohledy do krajiny s kopci, lesy a nevelkými políčky typickými pro českou krajinu, a tak doufám, že se stávající cyklotrasa vedená po údolní komunikaci brzy dočká souběžné cyklostezky, která na úsek V Lahošti naváže,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka ze Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.

Nový úsek cyklostezky vyjde na téměř 18 milionů korun.

Lávka pro chodce ustoupila tramvajovému mostu (7. 10. 2018)