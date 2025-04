Zvířecí záchranáři doufali, že loňské stěhování čtrnáctiletého labutího samce od loděnice na řece Radbuze v centru Plzně bylo poslední. Raději mu při převozu zastřihli peří na jednom křídle, aby nemohl létat a zůstal i se svojí partnerkou v novém působišti.

Jenže Trenérovi, jak labuťákovi všichni říkají kvůli prohánění kanoistů na řece, peří dorostlo a on se v úterý vrátil zpátky do centra Plzně.

Jeho letošní návrat byl podle šéfa plzeňského spolku DESOP Karla Makoně neobvyklý. „V úterý jsme dostal informaci od kolegů z odchytové skupiny Městské policie Plzeň, že labutí samec s červeným ornitologickým límcem B110 je v Plzni na Wilsonově mostě! Pravděpodobně při přeletu zachytil křídlem za lanko na vánoční výzdobu natažené nad mostem a spadl na Americkou třídu. Z ní odkráčel po chodníku kolem Povodí Vltavy pod most k ulici U Trati až na pravý břeh řeky Radbuzy přímo na úroveň loděnice rychlostních kanoistů. Tam sešel po břehu na vodu. Tady se mi ho následně podařilo vyfotografovat a doufám, že se přilétl na lokalitu pouze z nostalgie podívat a že se opět vrátí na řeku Berounku do Dolan, kde to pro něj i vodáky bude určitě lepší,“ popsal Makoň.

Ten upozornil, že na rozdíl od minulých let je Trenér na Radbuze bez partnerky. Je možné, že si labuťák přišel jen obhlédnout své teritorium a pak se vrátí s původní partnerkou, nebo se do Plzně pokusí přilákat nějakou jinou.

Po setkání s vedoucím vodáckého oddílu Karlem Kožíškem mladším Makoň už jen nevěřícně kroutil hlavou. „V úterý, kdy na lokalitu dorazil i Trenér, měli kanoisté první letošní trénink dětí na vodě. Když sešli k řece, labuťák jezdil před molem,“ popsal setkání Makoň. „Tak tomu nerozumím,“ posteskl si ornitolog.

Před třemi roky labutí pár stěhovali z řeky na rybník na Rokycansku už začátkem března, ještě před tím, než si ptáci začali stavět hnízdo. Ochranáři nechtěli, aby docházelo ke konfliktům s kanoisty.

Velký pták je totiž prohání po řece, protože chrání své teritorium, a také na ně útočí. I loni po prvním náletu na vodáka, kdy labuť naštěstí útočila jen na jeho loď, ochranáři ptáky stěhovali.