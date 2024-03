Labuťák znovu zaútočil na kanoistu, přistřihli mu křídlo a přestěhovali jinam

„Při letošním prvním incidentu, kdy samec přirozeně bránil svoje teritorium před vetřelcem a vykoupal rychlostního kanoistu, který asi zase neměl tak repre čas, aby labuťákovi ujel, si Trenér pro letošní sezonu zpečetil přesun. Kanoista si může gratulovat, že labuťákovi pro útok přišla důležitější loď,“ uvedla Gabriela Černá z plzeňského spolku pro ochranu zvířat DESOP.

O víkendu se podařilo ochráncům přilákat obezřetný labutí pár ke břehu a pak už za nimi zvířecí záchranáři v neoprenových oblecích skočili do vody. Podařilo se jim labutí dvojici chytit a bezpečně přepravit na Rokycansko. Odchyt ale nebyl vůbec jednoduchý, protože labutí pár už zažil tolik přesunů, že je velmi ostražitý.

„Tady není prostor na chyby. Odchyt musí být tudíž proveden přesně, rychle a bezchybně, což se kolegům Hance a Radkovi podařilo skvěle, na dokonale cílený doskok,“ vyprávěl šéf plzeňských zvířecích záchranářů Karel Makoň.

Protože Trenér mívá po každém přestěhování touhy vrátit se zpátky na Radbuzu do centra Plzně, ochranáři mu zastřihli peří na jednom křídle, aby nemohl létat.

Přesun volili záchranáři i proto, aby měl pár klid a bezpečí i pro vyvedení mláďat. „Teď nemůže létat, do Plzně by jedině musel dojít pěšky, což není vyloučené. Peří mu doroste asi do půl roku. V Plzni pár hnízdil nad jezem u mrakodrapu. Stalo se, že z něj mláďata spadla a nepřežila to,“ uvedl Makoň.

Uzavřel výjezd s tím, že moc by si přál, aby se páru zalíbilo jinde než v Plzni, a konečně se dočkali důstojného a klidného labutího života. „Ale příroda je příroda, ta má své zákony, ať se nám to líbí nebo ne.“

