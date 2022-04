Labuť pozřela pytláckou návnadu, o ostrý kovaný hák si roztrhla jícen

Labuť se chytila na rybářský háček na Třemošenském rybníku. Když členové Záchranné stanice živočichů v Plzni samici ve středu odchytili, zjistili, že nejde o nástrahu sportovního rybáře, ale pytláka.

„Byla to naprosto neuvěřitelná a humpolácká nástraha. Ostrý kovaný hák na velké kapry na 10 metrů dlouhém silonovém vlasci jako na sumce, opatřený olověnou zátěží, svědčil o tom, že nástraha byla nahozena někde z druhé strany rybníka od rákosí či křovisek. Bohužel však nástrahu spolkla místo ryby labutí samice, která si ve snaze se háčku z krku zbavit, ošklivě roztrhla jícen,“ popsal šéf záchranné stanice Karel Makoň.

Zakrvácený labutí krk byl vidět na dálku, ale že labuť bude mít roztržený jícen pod nenápadnou dírkou v kůži s hrotem háčku, Makoň nečekal. Domníval se, že bude stačit, když háček vytáhnou a vlasec odstřihnou.

Jeho žena Hana, která už zachránila stovky labutí, trvala ale na tom, že se rána musí otevřít a musí se podívat, zda není roztržený jícen.

„Ještěže tak udělala. Sedmicentimetrová tržná rána jícnu by labuť určitě zabila. Vše, co by spolkla a putovalo by jícnem, by se hromadilo mimo něj v podkoží, až by se krk úplně ucpal, nebo v důsledku rozkládání potravy by se pták otrávil, či uhynul na vyhladovění,“ popsal černé scénáře Makoň.

Labuť přímo u rybníku sešili a hned po zákroku ji vrátili zpět na vodu k jejímu samci. Samice má kroužek a tak ji budou ochránci po nějakou dobu sledovat. Domnívají se ale, že pták je ve velmi dobré kondici a v přirozeném prostředí má daleko větší šanci, že se vše rychleji a lépe zahojí.