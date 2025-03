U Kunějovic postaví větrníky, místní slyší na levnější elektřinu i peníze

10:06, aktualizováno 10:06

V okolí Kunějovic na Plzeňsku hodně fouká. To je důvod, proč zastupitelstvo obce dává šanci větrné energii. Více než půl kilometru od obytné zástavby by měly stát čtyři větrníky. Zatímco většina obcí pořádá kvůli větrníkům referenda, Kunějovice sázejí na informovanost místních. Každá domácnost v obci by po ročním provozu vrtulí měla inkasovat 40 tisíc korun na ruku, navíc by místní měli mít zadarmo i svoz odpadu.