Peklo bude na prodej, Plzeň ho nabídne za méně než deset milionů

O prodeji rozhodla většina zastupitelů Plzně. Proti záměru prodat Peklo byli pouze zastupitelé KDU-ČSL a KSČM. Doporučovali objekt neprodávat, zakonzervovat ho a hledat způsoby, jak by bylo možné obnovu financovat.

Na neutěšený stav Pekla zástupci města přišli v roce 2018. Radnice předtím řadu let odkládala rekonstrukci dlouho zanedbávané budovy.

Až před dvěma roky na nejnutnější úpravy našla dvacet milionů. Sotva se však s opravami začalo, objevily se praskliny ve stropu nad velkým sálem. Pak se ukázalo, že krov napadený dřevokaznými houbami je v katastrofálním stavu a statici nařídili budovu s největším kulturním sálem v Plzni zavřít.

Zástupci města se pokusili nabídnout objekt Plzeňskému kraji. Neuspěli.

Radní pro ekonomiku David Šlouf řekl, že po letošním lednu se už majetková komise a rada města shodovaly, že doporučují prodej objektu. „Pokud bychom návrh schválili, pak bychom pro prodej stanovili přesné podmínky,“ vysvětloval Šlouf. Podle radního je odhadní cena 66 milionů korun. „Shodli jsme se, že za takovou cenu je neprodejný,“ uvedl.

Město proto bude Peklo nabízet za méně než deset milionů. Vyvolávací cena má být 6,5 milionu korun. „A uvidíme, jestli někdo bude mít zájem,“ řekl Šlouf.

Záměr budovu prodat podpořili opoziční Piráti. Šéf jejich zastupitelského klubu Pavel Bosák prohlásil, že se při prohlídce osobně přesvědčil o značné míře devastace.

V možném prodeji nyní vidí šanci, že by Peklo přestalo dříve chátrat, než pokud by zůstalo zakonzervované v majetku města. Zdůrazňuje ovšem podmínku, že by velký sál zůstal nadále použitelný pro kulturní a společenské akce.

Zástupcům KDU-ČSL se nápad Peklo prodat nezamlouval. Petr Náhlík připomínal, že město dokázalo po roce 1989 vykoupit od Škodovky například Měšťanskou besedu a postaralo se o její celkovou rekonstrukci. Upozornil, že v minulosti, v devadesátých letech, si Plzeň dokázala v případě potřeby zajistit chybějící peníze vydáním obligací - dluhopisů za půl miliardy. Stanislav Šec (KDU-ČSL) řekl, že bude doufat, že se kupec Pekla nenajde a město se pokusí zajistit rekonstrukci objektu ve své režii. „Zkuste zvážit možnost dluhopisů,“ navrhoval.

Prodej odmítali i zástupci KSČM. „Budova má své místo v historii Plzně. Přikláníme se k možnosti ji zakonzervovat a pak přemýšlet, co dál. Může se změnit postoj Plzeňského kraje, může se otevřít možnost spolufinancování ze strany státu,“ argumentoval Václav Štekl.

Bývalý ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD) nicméně naději na finanční pomoc odjinud neviděl jako pravděpodobnou. „Asi se nedá očekávat, že nám na to někdo dá v následujících letech nějaké peníze,“ konstatoval.

Při hlasování měli nakonec jasnou převahu zastánci prodeje. Mnozí z nich ovšem otevřeně přiznávali, že nevěří tomu, že se objeví kupec ochotný investovat stovky milionů, dodržet podmínky památkářů a navíc nechat velký sál pro kulturu a společenské akce.

Radní Šlouf prohlásil, že do konce roku město připraví přesně formulované podmínky prodeje a pak vyhlásí veřejnou soutěž.

Záběry kulturního domu Peklo z roku 2018

