Letos budou pokračovat opravy na D5, na řadu přijdou i lázně a Peklo

Z pohledu řidičů se v letošním roce nic zásadního nemění. Silničáři a dálničáři připravují kvůli opravám velkou řadu omezení a uzavírek. Na dárek v podobě zprovozněného 7,5 kilometru dlouhého obchvatu Klatov si budou muset řidiči počkat až do konce letošního roku.

Jisté ale je, že na jaře začne oprava posledního úseku dálničního obchvatu Plzně od tunelu Valík až k mostu přes Radbuzu mezi Lhotou a Dobřany. Je to posledních osm kilometrů dálnice kolem Plzně, která ještě neprošla omlazovací kúrou. „Práce na dálničním obchvatu začnou hned na jaře. Úsek mezi 76. a 84. kilometrem projde opravou v obou směrech, a to včetně tunelu Valík i mimoúrovňové křižovatky na 80. kilometru, což je křížení se silnicí Plzeň - Klatovy,“ vysvětlil Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Práce by měly trvat 80 dnů, oprava bude stát 278 milionů korun bez DPH. Součástí opravy bude i vyřešení poklesu dálnice před nájezdem na 444 metrů dlouhý most přes údolí řeky Úhlavy u tunelu Valík.

Opravy před hranicí s Německem

Další velká oprava dálnice je na letošní rok připravená před hranicí s Německem. Konečně dojde na úsek mezi Mlýncem a Svatou Kateřinou ve směru na Rozvadov. Po tamním betonovém povrchu jezdí auta už 26 let. „Stavba řeší opravu povrchu jeho výměnou. Stávající betonová vozovka v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch,“ potvrdili dálničáři. Harmonogram prací počítá s tím, že auta by se na opravený úsek, který dostane i nová svodidla a ploty, měla vrátit po 74 dnech.

Na podzim by měly začít první zemní práce při přípravě unikátního mostu přes hluboké údolí Střely na plánovaném obchvatu Plas. Subtilní most dlouhý 496 metrů je v nejvyšším místě 87,3 metru nad hladinou řeky. Stavební práce na zbytku obchvatu by měly začít o rok později, první auta by mohla objet městečko po obchvatu zřejmě na konci roku 2027.

V letošním roce bude v šumavské Železné Rudě pokračovat další etapou oprava průtahu z centra městečka k železničnímu přejezdu.

V Plzni začnou výkopové práce související s přestavbou velkého kruhového objezdu na Borských polích u Makra. Po dokončení v roce 2025 budou provoz řídit semafory a změní se i počty vjezdových a výjezdových pruhů v jednotlivých ramenech kruhové křižovatky.

V letošním roce se budou muset řidiči vyrovnat s přestavbou klasické frekventované křižovatky na kruhový objezd v Kozolupech.

V Plzni bude letos pokračovat rekonstrukce silnice a tramvajové trati v Koterovské ulici na Slovanech, uzavřený úsek bude až ke křižovatce U Duhy. Kopat se bude i na náměstí, protože je připravená rekonstrukce tramvajové trati na jeho jižní straně a v navazující Zbrojnické ulici. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara bude opravovaný úsek, kde jsou koleje uložené v panelech. Postupně by na to mělo navazovat i předláždění ulice od Zbrojnické ke Zvonu, kde se po předchozí rekonstrukci propadá dlažba mezi pražci.

Nejen Plzeň bude pokračovat ve velkých opravách budov, stavbách cyklostezek nebo budování škol a školek. V Tachově připravují velkou opravu náměstí za 80 milionů korun, na jaře po několikaletém zpoždění začne budování krajského úseku nové cyklostezky mezi Chrástem a Chlumkem na okraji Plzně namísto zrušené železniční trati.

„Chceme dokončit zbylý úsek cyklostezky Luční - Bolevec, postavit novou mezi Radobyčicemi a Útušicemi, v rozpočtu jsou připraveny i peníze na kofinancování projektů, kde se ucházíme o dotační podporu. Mezi ně patří nové využití Faltusova mostu jako přemostění pro pěší a cyklisty přes výpadovku na Karlovy Vary nebo cyklostezka z Malesic na Město Touškov,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar.

Prvních 200 milionů pro lázně

V Plzeňské části Doubravka po mnohaletém odkládání začne přestavba bývalé školy v Masarykově ulici, která je roky nevyužitá, na novou radnici městského obvodu. Pro obyvatele to bude mít výhodu, že vše si pak vyřídí v jedné budově.

Prvních 200 milionů je pro letošní rok připravených na velkou rekonstrukci bývalých Městských lázní na kulturní centrum. „Staveniště je předané, bourací práce přistavených objektů ve dvoře začnou zanedlouho,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.

Město počítá se zahájením oprav kulturního domu Peklo, který je kvůli špatnému technickému stavu uzavřený, dále pak s rekonstrukcí střechy, dveří i fasády největší haly v areálu DEPO2015. „Zahájíme kompletní rekonstrukci Klatovské 19, kde vybudujeme moderní interaktivní expozici a zázemí pro muzeum generála Pattona, zpřístupní tu i unikátní Loosovy interiéry. Pokračovat chceme s výstavbou patrových parkovišť, například u Atomu na Lochotíně postavíme třípodlažní objekt, čímž vzroste počet stávajících míst o 100 procent,“ přiblížil některé z projektů technický náměstek Pavel Bosák. V roce 2024 začne výstavba parkovacího domu na Světovaru.

Bývalý kulturní dům v Červeném Hrádku na okraji Plzně, který v létě 1989 proslavil svým zmateným vystoupením tehdejší generální tajemník komunistů Milouš Jakeš, se konečně dočká oživení. „Vznikne celkem 18 nájemních bytů pro seniory a hendikepované obyvatele s komunitní místností, ve které bude k dispozici sociální terénní služba. Objekt získal městský obvod před šesti lety bezplatně od státu s podmínkou, že zde vzniknou byty pro seniory. Předpokládaná cena rekonstrukce je 70 milionů korun, prostředky zajistí město Plzeň. Lidé se sem budou moci nastěhovat během roku 2025,“ řekl starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

Korupce ve fotbale

Po famózním výkonu fotbalistů plzeňské Viktorie, kteří v šesti zápasech základní skupiny evropské Konferenční ligy neztratili ani bod, se fanoušci na další zápasy plzeňských fotbalistů na evropské scéně mohou těšit už na konci zimy. V souvislosti s fotbalem se ale čeká ještě jedna hodně sledovaná věc. Plzeňští soudci chtějí v letošním roce dotáhnout k rozsudku případ korupce, ovlivňování fotbalových zápasů v druhé a třetí lize i zpronevěry ve fotbalovém svazu.

Hlavním obžalovaným je bývalý nejmocnější muž v českém fotbale Roman Berbr, spolu s ním státní zástupce obžaloval dalších 20 rozhodčích, delegátů, klubových funkcionářů i bývalých fotbalistů a fotbalový klub Slavoj Vyšehrad. Většina souzených jakoukoli vinu odmítá. Čtyři se přiznali a se státním zástupcem si dohodli podmíněné tresty, pokuty a zákazy činnosti.