Kabát, David Koller i kapely ze zámoří. Špičkou bude letos v Plzni Sting

Koncert nazvaný My Songs je živelná a dynamická show, na které zazní jeho nejoblíbenější hity, zahrnující jeho slavnou kariéru jako člena skupiny The Police i jako sólového umělce.

Po mimořádně úspěšném šestidenním vystoupení v prestižním londýnském Palladiu byl tento projekt označen deníkem The Times za „mistrovskou třídu“. Zaznít by měly hity jako Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take nebo Message in a Bottle.

Na své si přijdou také vyznavači virtuózních bicí. Celosvětově proslulý bubenický ansámbl Yamato z japonského hlavního města bubenického řemesla Prefektury Nara, se po dvou letech vrací zpět do České republiky. A součástí světového turné s novým konceptuálním představením Hinotori – The wings of the Phoenix a v rámci World Tour 2024 zavítají 4. prosince také do plzeňské kulturní zóny DEPO2015.

Five Finger Death Punch na Metalfestu

Zahraniční kapely přivezou také tradiční festivaly. Metalfest, který se koná od 30. května do 2. června příštího roku, už ohlásil účast americké kapely Five Finger Death Punch. Tato formace shromáždila více než 11 miliard streamů po celém světě. Stala se jednou z nejznámějších metalových skupin vůbec. Objevuje se na největších světových festivalech a pravidelně vyprodává obří světové arény.

„Od debutové desky The Way of the Fist, která vyšla v roce 2007, skupina vydala devět alb, z nichž sedm bylo certifikováno jako zlaté nebo platinové. Nejnovější nahrávka Afterlife z roku 2022 o životě a smrti a rovnováhou mezi nimi sbírá další úspěchy,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron.

Na Metalfestu vystoupí také norská blackmetalová legenda Dimmu Borgir. Ta slaví už 30. výročí své existence. Na kontě má průkopnická alba jako jsou Enthrone Darkness Triumphant nebo Spiritual Black Dimensions. Skupina příliš často na koncertech nevystupuje, show v Plzni bude patřit k několika málo takovým příležitostem.

Fear Factory na Basinfirefestu

Jasno o hvězdách, které nabídne svým návštěvníkům, má Basinfirefest, jenž se uskuteční od 26. do 29. června ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Také tady bude headliner ze zámoří. Stane se jím kalifornská formace Fear Factory, která hraje industrial metal.

Fanoušci se mohou těšit také na německou skupinu Blind Guardien. Známí metaloví minnesengři mísí fantasy vyprávění s metalovou hudbou pod vedením Hansiho Kürsche. Patří k hlavním představitelům power metalu a do Spáleného Poříčí přivezou své epické příběhy s komplexními hudebními kompozicemi. Chybět nebudou ani Cradle of Filth. Stejná kapela se představí 24. února v plzeňské Šeříkovce.

Jednu zahraniční hvězdu každoročně představí i Pekelný ostrov v Holýšově. Tentokrát se jí stane německá kapela Guano Apes. Na akci, která se koná od 2. do 4. července zahrají i špičkové české kapely jako jsou Divokej Bill, Tři sestry nebo Harlej.

V rámci speciálního turné přijede 3. října do Plzně jedna z nejoblíbenějších českých kapel Kabát. „Dnes již legenda české rockové hudební scény kapela Kabát se chystá oslavit výročí 35 let ve stejné sestavě a připravila si pro své fanoušky Po čertech velký turné 2024. V rámci tohoto turné odehraje šestnáct koncertů na území ČR a pět koncertů na Slovensku,“ vzkazují fanouškům členové kapely.

Společné turné Síla návratů

Kapely Citron a Metalinda patří k nejdéle působícím heavymetalovým skupinám na česko-slovenské hudební scéně. Na jaře 2024 spojí své síly a vyrazí na společné turné Síla návratů. V jeho rámci vystoupí 2. března v plzeňské Šeříkovce.

Bohatou nabídku chystá také plzeňská Měšťanská beseda. Jedna z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů David Koller přijede se svou skvělou kapelou představit písně z nové desky LPXXIII a zahrát své největší hity 18. dubna.

Na stejném místě se pak během roku představí například také Jiří Pavlica s Hradišťanem, Lenka Filipová, Petr Bende s písněmi Petra Nováka, Anna K., Eva Urbanová nebo Karel Plíhal.

Dobytí severního pólu i Zamilovaný údržbář

V Besedě si přijdou na své také příznivci divadla. Během následujících měsíců si tady zahrají ty největší české herecké star. Už 18. ledna se tu odehraje svérázné představení Zkurvení havlisti v hlavních rolích s Miroslavem Hanušem, Tomášem Měcháčkem a Karlem Zimou. Jana Paulová a Pavel Zedníček předvedou své herecké umění 29. ledna v komedii Bez předsudků.

Scéna nabídne také inscenace těch nejoblíbenějších tuzemských divadel. Besídka Divadla Sklep je na programu 26. února. Divadlo Járy Cimrmana pak do Plzně zavítá 29. a 30. března s představením Dobytí severního pólu.

Návštěvníci se mohou těšit také na Matouše Rumla a Petra Lněničku v Mikulášových patáliích, Petra Nárožného a Veroniku Freimannovou v komedii Milionový údržbář nebo Lukáše Vaculíka a Martina Zounara v Zamilovaném údržbáři.

V květnu diváky potěší Simona Stašová a Miroslav Etzler v představení Třináct u stolu, v červnu pak Ivana Krausová a Karel Roden s inscenací O lásce.

Rok české hudby Plzeň se připojí k celorepublikovému projektu Rok české hudby 2024 a Smetana 200 a připraví bohatý kulturní program. Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která již od roku 1924, kdy byla založena v rámci tehdejších oslav 100. výročí narození českého skladatele Bedřicha Smetany, připomíná výročí významných osobností české hudby.

Plzeňská filharmonie zve na Smetanovské dny

Jedním z nejvýznamnějších projektů tohoto roku je festival Smetanovské dny, jehož organizátorem je Plzeňská filharmonie. Ta od března do dubna 2024 připravila mimořádný program věnovaný velkým osobnostem české hudby.

Festival zahájí Plzeňská filharmonie cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast a zakončí koncertem s názvem Smetana Gala, během kterého vystoupí sopranistka Alžběta Poláčková, tenorista Richard Samek a Vysokoškolský umělecký soubor UK. Rezidenčním tělesem je České noneto, nejstarší komorní soubor na světě, které v Plzni oslaví své 100. narozeniny.

„Zcela unikátním projektem je Smetanománie, při níž bude v dubnu souborně provedeno klavírní dílo Bedřicha Smetany. Uměleckým garantem je Jan Simon, do projektu jsou dále zapojeni pianisté Igor Ardašev, Ivo Kahánek a Jan Jiraský, zapojí se také studenti konzervatoří Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a studenti pražské HAMU a brněnské JAMU. V rámci festivalu Smetanovské dny bude dále souborně provedeno komorní dílo Bedřicha Smetany a melodram,“ uvedl mluvčí filharmonie Michal Karban.

Chybět nebudou tradiční festivaly. Finále věnované především českému filmu se v Měšťanské besedě uskuteční 20. do 25. září. Mezinárodní festival Divadlo se odehraje od 11. do 19. září. Jedna z největších folkloristických akcí Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť pak pozve návštěvníky do Domažlic 9. až 11. srpna.