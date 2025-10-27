Okružní křižovatka U Makra je po rekonstrukci otevřena přesně měsíc. Od části motoristické veřejnosti zaznívá kritika toho, že se nedostavil očekávaný efekt a kolony nezmizely. Vy jste v prvních dnech po zprovoznění žádal o trpělivost s tím, že se situace bude lepšit. Jak to vidíte dnes, nastal nějaký posun?
První dny byly skutečně komplikované. Nové řešení křižovatky u Makra po jejím rozšíření spočívajícím ve stavebním oddělení pruhů a světelné signalizaci na všech kříženích i na okruhu samotném byly pro mnoho řidičů, kteří takovou křižovatku v zahraničí nikdy neviděli, úplné novum a bylo jasné, že si na průjezd takovým místem budou muset zvyknout a „osahat si ho“.
Od začátku také správci světelné signalizace počítali s tím, že až podle reálného chování řidičů budou upravovat nastavení signálních plánů světelného řízení. To je velmi složitá věc a těžko ji popsat v pár větách. Velmi zjednodušeně řečeno šlo o to, naladit celou soustavu semaforů tak, aby do křižovatky pouštěly z jednotlivých směrů nejvyšší možné množství aut tak, aby žádný směr nebyl dlouhodobě blokován, všechna auta se do křižovatky postupně dostávala a projížděla jí. Zkrátka aby nedocházelo k tomu, co se u Makra dělo dříve před úpravou křižovatky, kdy do ní neřízeně najíždělo z více směrů příliš mnoho aut, až se už nemohla z některých směrů dostat další a fungování celé křižovatky hlavně ve špičkách kolabovalo.
Takové kolapsy se dnes již díky světelné signalizaci nedějí a díky stavebnímu oddělení pruhů je organizace provozu lepší a bezpečnější, což také napomáhá plynulosti.
Přesto dochází k situacím, že před křižovatkou auta popojíždějí v koloně, a lidé to kritizují.
Jsem přesvědčený, že situace dnes je lepší než byla. A vyplývá to i z dat, která máme k dispozici. Světelné řízení je nyní upraveno tak, že i v dopravních špičkách na příjezdu auta nečekají na vjezd do křižovatky déle než dva nebo tři cykly, což je pět, případně 7,5 minuty. Po většinu dne to pak je na první či druhý cyklus zelené, tedy doba čekání je kratší. Křižovatka má díky detektorům na příjezdových komunikacích schopnost sama cyklus řídit a upravovat délku jednotlivých signalizací, ale pochopitelně jen do předem určené maximální hranice, aby do křižovatky bylo vpuštěno jen tolik aut, že bude fungovat jako celek.
V diskusích na sociálních sítích zaznívá často názor, že celá křižovatka je vymyšlena a vyprojektována špatně a že by bylo v místě lepší mimoúrovňové křížení.
O tom, že křižovatka nebude upravena na mimoúrovňovou, padlo rozhodnutí už před více než šesti lety v době, kdy jsem na radnici ještě ani nepůsobil. Ale nevymlouvám se na to. To zdůvodnění je logické. Vybudovat na tomto místě mimoúrovňovou křižovatku by bylo velice drahé a složité. Ač se to nezdá, to místo je prostorově omezené, taková křižovatka by si vyžádala další zábory území, pravděpodobně i demolice nových objektů a překládky sítí, kterými je toto území doslova prošpikováno. Proto bylo v minulosti rozhodnuto upravit křižovatku na turbookružní světelně řízenou.
Od roku 2022, kdy jsem na radnici přišel já a dostal jsem na starost resort dopravy, jsem už jen usiloval o to, aby se rekonstrukce dále neodkládala a v konsorciu zadavatelů město – stát – kraj jsme k realizaci dospěli co nejdříve, protože zejména po zprovoznění západního okruhu a nárůstu dopravy se tam už situace stávala neúnosnou.
A ještě dovětek k té kritice. Pochopitelně názor může mít každý jakýkoli. Ale víte, já už jsme si zvykl, že dopravním stavbám rozumí a dopravním inženýrem se cítí být skoro každý řidič asi stejně jako fotbalu rozumí a cítí se být trenérem každý fanoušek. Všichni ví, co a jak by bylo nejlepší. Já věřím dopravním inženýrům, kteří toto řešení navrhli jako nejlepší možné, a věřím správcům, kteří mají nyní řízení křižovatky v rukou a ladí ji, aby fungovala co nejlépe.
A lze tedy očekávat ještě nějaké další vylepšení a zkrácení čekání?
Správci pořád v řízení signalizace hledají možnosti, jak situaci zlepšit. Ale zázraky už čekat nelze. Hlavně v ranní a odpolední špičce je systém na hraně možností. Ale jak jsem říkal, v tomto nejexponovanějším čase to znamená počkat na projetí křižovatky pět nebo 7,5 minuty, a to je stav, který není špatný. Pokud někdo očekával, že to bude minuta nebo vůbec žádné čekání, pak bohužel, takový zázrak možný není.
Zdůrazňuji, že mluvíme o nejrušnější a dopravně nejzatíženější křižovatce v regionu, kterou denně projede až 60 tisíc aut a ve špičkách kolem tři tisíce aut za hodinu. Nelze očekávat, že v takto exponovaném místě nebude nikdy docházet ke vzdutí dopravy a projedu ho zcela bez čekání za minutu. Cílem úpravy křižovatky bylo předcházet jejím celkovým kolapsům a zvýšit její bezpečnost, a to se stalo.
Opravdu si jste jistý, že teď je křižovatka bezpečnější? Za ten uplynulý první měsíc tam nehody byly.
Na této křižovatce vždy docházelo k velkému množství nehod, patří k vůbec nejčastějším nehodovým místům v regionu. Je to dáno tou zátěží, o které jsem již mluvil. Obě nehody, které se už udály po otevření, byly naštěstí jen drobné ťukance plynoucí z ukvapeného chování řidičů a asi i z té již zmiňované neznalosti prostředí. Úpravy, tak jak byly provedeny, by měly množství nehod snížit. Pochopitelně klíčový je lidský faktor a tedy dodržování předpisů, aby řidiči nepřejížděli přes obruby, kde nemají, nebo nedejbože nejezdili na červenou atd. A co je důležité zdůraznit, křižovatka je nově bezpečnější pro chodce a cyklisty, to jsou mezi účastníky dopravy nejzranitelnější skupiny a často se na ně zapomíná.
Když zmiňujete chodce, i to je často v diskusích zmiňováno. Proč musí být všechny přechody pro chodce semafory a proč tedy auta i při výjezdu z okruhu ještě musí dávat chodcům a cyklistům přednost?
Je to právě o té bezpečnosti. Po přidání jízdních pruhů musí chodci na některých místech překonávat i pět jízdních pruhů, to bez světelné signalizace prostě nelze. Byl jsem se na místě sám už vícekrát přesvědčit a samotného mě překvapilo, kolik lidí zde chodí pěšky, a že zdaleka ne všichni do továren ve zdejší průmyslové zóně a do obchodů jezdí auty, ale dochází sem nebo dojíždí na kolech.
Ale připomínám, že signalizace u všech míst pro přecházení je tzv. poptávková. Tedy chodec či cyklista dostanou signál volno, jen když zmáčknou tlačítko, a auta si tím zastaví jen v případě, kdy to je opravdu nutné. Nikdy tak auta před místem pro přecházení nestojí zbytečně.
Poslední otázka: chystá se ještě v nejbližších dnech nějaká změna v řízení nebo jiná úprava křižovatky, která by pomohla?
Správci neustále situaci vyhodnocují a budou i nadále optimalizovat signální plán. Bavíme se například o provozní době semaforů a jestli není prostor zkrátit ji a nechat křižovatku déle bez řízení. Právě v těchto dnech došlo k úpravě, kdy se noční odstávka prodloužila ze čtyř na šest hodin od 23 hodin večer do pěti hodin ráno. Déle ji prodloužit už nelze kvůli chodcům, kteří se tam už brzy ráno i později večer pohybují.
V čase dopravních špiček je signální plán už také na hraně a více ho zrychlovat už asi nebude možné, ale mimo špičku ještě prostor pro zrychlení je a uvidí se, co to s průjezdností křižovatky udělá.
Jedna změna pravděpodobně nastane i v dopravním značení ve směru příjezdu Folmavskou ulicí, kdy bude zapotřebí zvýraznit, že pro tranzit směrem na Domažlice a dálnici slouží prostřední i levý jízdní pruh. Ten zatím řidiči bohužel využívají málo.
