Náměstí v Křimicích mají projít proměnou, důležité budou stromy a voda

10:16

Příjemnějšího a živějšího centra by se zhruba do pěti let měla dočkat městská část Plzeň - Křimice. Podle studie má oblast v okolí křimického zámku nabízet ve srovnání s dneškem výrazně lepší podmínky pro pobyt a společenské akce. Důležitou roli při tom mají sehrát stromy a voda. Úpravou mají projít Křimické náměstí a Zámecké náměstí.