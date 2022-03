Výtvarník znásilňoval nevlastní dceru. Z dívky se pak stala alkoholička

„Násilím jiného donutil k pohlavnímu styku, spáchal takový čin na dítěti mladší 15 let, a tím mu způsobil těžkou újmu na zdraví. Spáchal tedy zločin znásilnění. Odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 7 let. Pro výkon se zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedl soudce Tomáš Mahr.

Rudolfu N. hrozilo za znásilnění až 12 let vězení. Rozsudek ale není pravomocný, souzený se ihned proti němu odvolal.

Vše se odehrávalo v bytě na Plzeňsku, kde muž s partnerkou a její tehdy nezletilou dcerou společně žili. „Obžalovaný se od roku 2012 do 2016 uspokojoval tím, že dívku osahával na prsou a přirození a nechával si od ní nejméně ve třech případech rukou třít penis a varlata,“ popsala skutek žalobkyně. Stalo se tak minimálně šestkrát.

Dělo se to i přesto, že dívka s tím nesouhlasila. Násilník ji vyhrožoval, že pokud se mu nepodvolí, zbije ji.

K násilí docházelo v posteli, když se dvojice dívala na pohádky, v koupelně ve vaně a jednou na masážním lehátku, když muž školačce masíroval břicho, které jí bolelo.

Podle soudu dívka, které je nyní 19 let, trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Ta se projevuje mimo jiné tím, že si poškozená znovu vybavuje nepříjemné události, vyhýbá se situacím, které by jí minulé zážitky připomínaly, mívá děsivé sny, zažívá pocity úzkosti, napětí, strachu a nejistoty. Musela být několik měsíců hospitalizována v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Jednáním obžalovaného se dívka stala závislou na alkoholu,“ upozornil na skutečnosti soudce.

Rudolf N. vinu od počátku odmítá. Tvrdí, že dívka si vše vymyslela. „Než jsem přišel do rodiny, nic doma nemusela dělat. Já po ní chtěl nějaké povinnosti a to se jí nelíbilo. Chtěla se mně tím zbavit,“ tvrdí.

Soud ale vycházel z výpovědí dívky, kterou podrobili znaleckému zkoumání a závěr byl ten, že vše, co řekla, byla pravda. Také kamarádky školačky řekli, že se jim dívka s tím, co se doma děje, svěřila.