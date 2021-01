Družka o sex zájem neměla, tak znásilňoval dcery. Muž dostal osm let

Muži z Plzně hrozilo podle obžaloby až dvanáct let vězení.

„Soud obžalovanému uložil úhrnný trest odnětí svobody při samé polovině zákonné trestní sazby o výměře osm let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Rovněž mu uložil povinnost náhrady nemajetkové újmy poškozené ve výši 200 tisíc korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se proti němu odvolal.

Podle spisu vlastní dcery, včetně té mentálně postižené, znásilňoval, aby se sexuálně uspokojil, když mu to s družkou neklapalo.



Nebylo to násilím, ta starší za sex dostávala peníze

Státní zástupkyně v obžalobě popsala řadu případů, kterých se měl třiapadesátiletý muž dopustit. K činům docházelo od roku 2008 až do roku 2019 na Příbramsku a Tachovsku.

„Nesouhlasím jen s tím věkem, ve čtrnácti letech to nebylo. Bylo jí přes patnáct, protože před tím byla na gynekologickém vyšetření, a tam byla panna. To samé bylo u druhé dcery, tam mohu odpřísáhnout, že pod patnáct let ne,“ prohlásil již dříve u soudu obžalovaný muž.



Dodal, že od ledna 2017 měl ve vesnici milenku a chodil za ní. „To jsem už neměl nic s dcerami. S milenkou jsem se rozešel, když jsem začal vztah se současnou ženou,“ prohlásil.

Podle obžaloby měl ale poprvé sex se starší dcerou v době mezi jejími 14. a 15. narozeninami.



„Využil toho, že nebyla schopna se mu pro nízký věk a menší sílu účinně se bránit. Svlékl ji, a i když mu říkala, aby toho nechal, chytil ji za ruce, přitiskl k posteli a souložil s ní. Vyvrcholil do ruky,“ popsala první z případů státní zástupkyně.

Popsala i další případy, kdy muž souložil nejen se starší, ale i s mladší dcerou, která je zbavena svéprávnosti. I u ní k tomu podle spisu došlo poprvé před jejími 15. narozeninami.

Selhal jsem, že jsem měl sex s vlastními dcerami

„Nebylo to násilím, ta nejstarší za to dostávala mobily a peníze. Ona s tím souhlasila,“ řekl teprve u soudu. „Když chtěla mobil, přišla sama, jestli bych jí dal nový mobil a že by ho chtěla. Sama na to přistoupila, na pohlavní styky,“ prohlásil před soudem.

Při výslechu na policii vysvětloval, že sex s dcerami měl proto, že tehdejší družka neměla o sex příliš zájem. Zneužívání starší dcery prý ukončil, když si dívka našla přítele. „Já už nechtěl. Kdyby otěhotněla, aby byla jistota, že je to jeho,“ uvedl muž u soudu.

Před soudem několikrát zopakoval, že selhal, když měl sex s vlastními dcerami. K mladší dívce, kterou měl svěřenou do péče, uvedl, že té to vůbec nedocházelo. „Snažil jsem se, aby to nebylo, abych se udržel. Hrozně jsem si styk s dcerami vyčítal,“ uvedl.

Muž obžalovaný ze znásilňování vlastních dcer u soudu (7. 12. 2020)