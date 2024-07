Strýce soudí za znásilnění čtrnáctileté neteře. Dívku u něj nechal bratr a zmizel

Státní zástupce Roman Šustáček navrhuje pro devětatřicetiletého muže za znásilnění a také za to, že padělal řidičský průkaz, vězení v délce osmi let a poté vyhoštění z České republiky na dobu deseti let.

Pro o dva roky mladšího otce poškozené navrhuje za opuštění dítěte nebo svěřené osoby dvouletý nepodmíněný trest a pak vyhoštění ze země na dobu pěti let. Oba muži pocházejí z Moldavska, nyní jsou ve vazbě a do soudní síně je v poutech přivedla eskorta.

Podle spisu přijel vloni v únoru Moldavan se svojí dcerou do Čech. Po čase ale kvůli práci odjel neznámo kam a tehdy čtrnáctiletou dceru nechal u svého bratra na Karlovarsku bez peněz a dál se o ni nezajímal. Dívka se tak na strýci stala závislou.

Ten dívku podle spisu několikrát znásilnil. Dívka se pokaždé bránila, strýce odstrkovala a snažila se před ním z pokoje na ubytovně utéct. On ji ale dal facku, svlékl ji nebo neteři vyhrožoval, že ji zabije.

Obžalovaný strýc jakoukoliv vinu odmítá. Tvrdí, že dívka si vše vymyslela. Do Čech přijel za prací v roce 2021, v rodné zemi byl už čtyři roky ve vězení za krádež a výtržnictví.

S holkou byly problémy už dřív, tvrdí strýc

„Jsou s ní (pozn. redakce s poškozenou) pořád problémy. V Moldavsku utíkala z domova, měla problémy s policií, s chováním a krádežemi, lhala. Do Čech přijela se svým partnerem. Co jsem věděl, už ve 12 letech byla těhotná,“ tvrdí souzený muž.

Před soudem řekl, že dívku zná od malička. „Bratr se o holku nestaral, často se věnoval práci, pásl ovce, býval pryč i tři dny a když se vrátil, holka doma nebyla. Nechodila ani do školy. Říkal, že když ji vezme do světa, stane se z ní lepší člověk,“ vyprávěl souzený.

Nechápe, proč si dívka vše vymyslela. „Zajímalo by mě, kdo ji takhle navedl, aby mě obvinila. Já jsem se o holku staral, co jsem mohl. Nic jsem jí neudělal,“ hájí se strýc.

Tvrdí, že se dívky ptal, proč na něj a jeho bratra podala trestní oznámení. „Řekla, že to bylo proto, že jsme ji nechali samotnou, že jsme se o ní nestarali,“ vysvětlil.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.