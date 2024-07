Zostudila mě před celou vesnicí, tvrdí muž souzený za pobodání manželky

Jednašedesátiletého Rumuna Nikolae S. obžaloba viní, že loni v září na ubytovně v Tachovské Huti pobodal svou o sedm let mladší manželku. Důvodem byla žárlivost a hádka.

Podle spisu do pokoje nakonec vtrhl milenec spolu se švagrem ženy a krvavou při bez dalšího násilí ukončili. Žena měla na hrudníku, boku a na rukou sedm bodných poranění, která ji podle obžaloby mohla potenciálně ohrozit na životě. Musela být několik týdnů v nemocnici, zpočátku na jednotce intenzivní péče.

K soudu dnes přijela jako poškozená i jako svědkyně s tím, že je zdravá a bez následků a v slzách poprosila senát, aby byl k muži vstřícný.

Obžalovaný dostal k dispozici tlumočníka do rumunštiny. Vzhledem k silné nedoslýchavosti navíc požádal předsedu soudu, aby mohl být v jeho těsné blízkosti, aby mu mohl odezírat ze rtů.

„Raději jsem se měl sám uhodit kladivem“

Přes všechna tato opatření však obžalovaný obtížně odpovídal i na jednoduché otázky, po nich většinou následovaly minuty rozpačitého krčení rameny a funění. S obtížemi z něj soud dostal vyjádření, že se necítí vinen, že nesouhlasí s tím, jak je trestný čin popsán, kvalifikován a jaký trest mu hrozí.

Obžalovaný jen soudci sdělil, že je znám jako klidná osoba, nepije alkohol, nekouří, a že ho žena zostudila před celou vesnicí. Vyprávěl mimo jiné, že v minulosti zabíjel prasata a tudíž by věděl, jak opravdu ublížit, což neudělal.

Během výpovědi ale postupně získával navrch temperament obžalovaného. Úsečné odpovědi provázel rozmáchlými gesty a pohyby kolem pultíku, až musel předseda senátu zasáhnout a pohrozit muži sankcemi.

Přečetl pak pasáže z jeho výpovědi v přípravném řízení, kde mimo jiné řekl, že to vše má za to, jaký je dobrák a že se měl raději sám uhodit kladivem do hlavy, protože je hloupý.

Příběh z ubytovny patřící řeznické firmě na pomezí Tachovska a Chebska se začal psát v roce 2021. Tehdy sem přijela manželka obžalovaného za prací a zhruba od prosince navázala milostný vztah s kolegou z práce, rovněž Rumunem, o rok starším než ona.

Lituju, že jsem hádku vyprovokovala, řekla žena

Její manžel, s nímž žije už 31 let, se o vztahu poměrně brzy dozvěděl, tehdy ale nebyl v Česku. Loni žena odjela domů na prázdniny a na práci do Čech se vrátila s manželem. Bydleli spolu v jednom z pokojů ubytovny, kde bydlela i její sestra se švagrem a také chlapík, se kterým udržovala poměr.

Vztah s krajanem se nakonec stal i rozbuškou dramatických okamžiků. Osudná výměna názorů se mezi manželi strhla loni 10. září. Během vaření se žena s manželem pohádala. Řekla mu mimo jiné, že je dementní.

On chtěl, aby se s ním vrátila do Rumunska, ptal se, jestli by pak vztah skončil. Odpověděla, že se uvidí. Že si s milencem nejen užívá, ale opravdu ho miluje. Manželova žárlivost pak vedla k výbuchu - popadl nůž s tím, že půjde soka v lásce zabít. Žena ale zamkla dveře jejich bytu.

Podle obžaloby a její výpovědi ležela na posteli, když do ní muž začal bodat a dokonce o ni ohnul jeden nůž. Volala o pomoc, několik lidí z ubytovny se seběhlo za dveřmi, které nakonec milenec vyrazil a zkrvavenou ji vyvedl ven. Podle obžalovaného některá bodnutí vznikla, když se mu žena snažila fyzicky zabránit, aby se vydal za jejím milencem.

Napadená mimo jiné vypověděla, že její muž nebyl nikdy agresivní, že jí nikdy nedal facku a určitě ji nechtěl zabít. „Lituji, že jsem hádku vyprovokovala,“ řekla.

Státní zástupce v obžalobě navrhuje osmiletý trest odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou a trest vyhoštění na dobu neurčitou. Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků, obžalovaný je ve vazbě.