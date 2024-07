V kradeném autě prosvištěl kolem radaru stovkou, pak zběsile ujížděl hlídce

Strážníci změřili třicetiletého šoféra Škody Octavia v pátek dopoledne. Prosvištěl kolem jejich radaru rychlostí 99 kilometrů za hodinu.

„Co následovalo poté, připomínalo spíš úryvek z akčního filmu Kobra 11. Řidič na výzvy k zastavení vozidla nedbal, naopak. Zrychlil a začal strážníkům ujíždět,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Tereza Schliková.

V průběhu honičky odbočil do obytné zóny, kde narazil do stromu. Ani to ho ale nezastavilo. I když se strážníci okamžitě za autem rozeběhli, řidič se znovu rozjel a pokračoval ve zběsilé jízdě.

Ta ale pak už netrvala dlouho. Skončila o několik desítek metrů dál na parkovišti, kde čekaly betonové bariéry.

Na výzvy strážníků vystoupila z místa řidiče čtyřiadvacetiletá žena, a to i přestože strážníci jasně viděli, že ona rozhodně neřídila. „Nejspíš si muž stihl přesednout na sedadlo spolujezdce. Po následné lustraci se ukázalo, že žena, která tvrdila, že řídila, nebyla držitelem řidičského oprávnění a muž hrající si na spolujezdce měl vysloven platný zákaz řízení,“ upozornila mluvčí.

Navíc se ukázalo, že octavia i registrační značky jsou kradené. Případ si převzala státní policie. Oba aktéři měli dechové zkoušky negativní.