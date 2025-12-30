Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Vážná nehoda se stala v pět hodin ráno. Velké štěstí měla jak posádka dodávky, tak i obyvatelé rodinného domu. Vozidlo zůstalo ležet na boku těsně před vchodem, objektu se ani nedotklo.
Podle hasičů v bílé dodávce cestovali celkem čtyři lidé. „Jejich vyproštění nebylo potřeba. Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření,“ uvedl za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.
Zdravotničtí záchranáři vyšetřili všechny čtyři cestující. „Nakonec do zdravotnického zařízení jsme transportovali pouze jednu pětapadesátiletou ženu, která utrpěla povrchové poranění dolní končetiny. Ostatní účastníci nehody jsou bez zranění,“ sdělil za záchrannou službu Martin Štěpán.
Jak přesně k nehodě došlo, nyní zjišťují dopravní policisté z Plzně-venkova. Silnice na Plzeňsku jsou lehce zasněžené a namrzlé.
|
Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven
Podle policie čtyřiatřicetiletý řidič jel s dodávkou značky Citroën po silnici II/605 ve směru od Vochova na Bdeněves. „Při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky v Kozolupech dle dosud zjištěných skutečností nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, uvedl vozidlo do smyku, přejel pravou krajnici a pravý chodník ve směru jízdy a s vozidlem se skutálel ze svahu na pozemek domu,“ popsal kolizi policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Dechovou zkoušku měl šofér negativní.