Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

  9:18
Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu a zůstalo ležet na boku. Lehké zranění utrpěla jen jedna žena.
Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....
Další 2 fotografie v galerii

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku. Nehoda se stala v Kozolupech na Plzeňsku. (30. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Vážná nehoda se stala v pět hodin ráno. Velké štěstí měla jak posádka dodávky, tak i obyvatelé rodinného domu. Vozidlo zůstalo ležet na boku těsně před vchodem, objektu se ani nedotklo.

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku. Nehoda se stala v Kozolupech na Plzeňsku. (30. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Podle hasičů v bílé dodávce cestovali celkem čtyři lidé. „Jejich vyproštění nebylo potřeba. Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření,“ uvedl za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.

Zdravotničtí záchranáři vyšetřili všechny čtyři cestující. „Nakonec do zdravotnického zařízení jsme transportovali pouze jednu pětapadesátiletou ženu, která utrpěla povrchové poranění dolní končetiny. Ostatní účastníci nehody jsou bez zranění,“ sdělil za záchrannou službu Martin Štěpán.

Jak přesně k nehodě došlo, nyní zjišťují dopravní policisté z Plzně-venkova. Silnice na Plzeňsku jsou lehce zasněžené a namrzlé.

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Podle policie čtyřiatřicetiletý řidič jel s dodávkou značky Citroën po silnici II/605 ve směru od Vochova na Bdeněves. „Při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky v Kozolupech dle dosud zjištěných skutečností nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, uvedl vozidlo do smyku, přejel pravou krajnici a pravý chodník ve směru jízdy a s vozidlem se skutálel ze svahu na pozemek domu,“ popsal kolizi policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Dechovou zkoušku měl šofér negativní.

Autor: