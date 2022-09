Verdikt o koupi plzeňských lázní zatím krajští politici odložili

Pokud bude krajská koalice ANO, Pirátů a STAN jednotná a neobjeví se nečekaný problém, pak zastupitelé nákup, který už podpořili radní, odhlasují.

Původně se mělo rozhodnout na zasedání samosprávy kraje v pondělí. Hejtman Rudolf Špoták ale oznámil stažení bodu z programu. Dal to do souvislosti s požadavky opozice, která chtěla, aby vedení kraje předložilo závěr z prověření firmy TWB Praha a kvalifikovaný odhad ceny rekonstrukce a přestavby bývalých lázní. Žádala také vystoupení zástupce společnosti TWB Praha nebo analýzu toho, jak by kraj nákladnou rekonstrukci a přestavbu někdejších lázní financoval.

Zástupce opoziční ODS Pavel Karpíšek tvrdil, že náklady na koupi budovy, rekonstrukci a dostavbu by se mohly pohybovat kolem dvou miliard. „A to zásadně ovlivní rozpočet Plzeňského kraje v následujících letech,“ uvedl.

Žádal, aby vedení hejtmanství upřesnilo, jaké budou strategické investice Plzeňského kraje a jakým způsobem budou financovány, pokud kraj bývalé lázně koupí a bude platit jejich rekonstrukci. „Měli bychom mít rozbor, jak se to promítne do rozpočtu,“ uvedl. Upozorňoval, že kraj se musí starat například o příspěvkové organizace nebo zdravotnická zařízení. Připomínal, že kraj se má finančně podílet na dopravních stavbách.

Jiří Valenta (KSČM) se domnívá, že projekt na rekonstrukci a přestavbu lázní je s ohledem na současnou ekonomickou situaci v zemi nerealizovatelný. „Tím nechci říct, že jsem proti tomu, aby kraj nakupoval majetek. V současné době ale není vhodná situace k realizaci tohoto projektu,“ konstatoval.

Ekonomický náměstek hejtmana Roman Zarzycký (ANO) v reakci na to tvrdil, že ekonomická kondice kraje je mimořádně dobrá. „Myslím, že hospodaření kraje nebude ohroženo,“ sdělil.

Galerie a konferenční sály

Martin Baxa (ODS) chtěl vědět, zda souhlas vedení kraje s nákupem budovy bývalých lázní znamená, že hejtmanství definitivně ustoupilo od dlouho připravovaného projektu výstavby nové budovy pro Západočeskou galerii U Zvonu. Náměstek hejtmana Roman Zarzycký prohlásil, že je rozhodně proti tomu, aby se nová budova pro galerii stavěla.



Náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN) uvedl už v době, kdy rada kraje návrh koupit TWB Praha schválila, že v přestavěném objektu někdejších lázní mají být prostory pro galerii. „Máme teď jedinečnou příležitost do této budovy umístit multifunkční sál, expozice a depozitáře Západočeské galerie,“ vysvětloval.

Podle Bernarda tam kromě toho budou také multifunkční sál, konferenční sály a prostory pro talentované děti, environmentální centrum, prostory pro prodejní výstavy a propagaci kraje i centrum pro folklórní soubory.



Radní kraje Libor Picka (STAN) řekl, že osud plánované nové budovy pro galerii U Zvonu bude v podstatě záviset na postoji zastupitelů ke koupi společnosti TWB Praha a tedy i bývalých lázní. „Je to návrh pro zastupitelstvo a podle toho, jak rozhodne, tím směrem se budeme ubírat. Pokud zastupitelé schválí, že kupujeme lázně, tak tam velmi pravděpodobně bude galerie,“ prohlásil Picka.



Vedení kraje si letos nechalo udělat odhad ceny stavby nové budovy pro galerii U Zvonu. Podle posudku by mohla být kolem 1,5 miliardy. Ministerstvo kultury už na výstavbu přislíbilo dotaci 180 milionů. Náměstek hejtmana Roman Zarzycký řekl, že ani s takovou dotací si kraj stavbu nemůže dovolit.

Zastánci nové budovy pro galerii tvrdí, že náklady na koupi a rekonstrukci bývalých lázní mohou být stejné nebo i vyšší než stavba nové budovy. Upozorňují, že v bývalých lázních galerie nezíská důstojné a plnohodnotné prostory.

Marek Ženíšek (TOP 09) připomenul, že galerie v zahraničí nikde nemusejí sdílet prostory s folklorními soubory nebo s environmentálním centrem.