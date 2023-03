Kotě kouslo muže do nosu, ten s ním praštil o zeď a zakroutil mu krkem

11:56

Až šestileté vězení hrozí muži, který v Klatovech zabil tříměsíční kotě. Mrštil s ním o zeď, kopal do něj a nakonec mu zakroutil krkem. To vše proto, že ho kouslo do nosu a syčelo na něj. Za týrání zvířete mu hrozí až šest let vězení.