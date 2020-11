Silničáři se nesmí nakazit, auta se při střídání dezinfikují ionizátory

I když platí nouzový stav, na stanovené časy pro zajištění sjízdnosti komunikací to nemá žádný vliv. V praxi to znamená, že na obnovení sjízdnosti silnic první priority mají krajští silničáři maximálně tři hodiny, naopak na poslední kategorii, ve které jsou silnice třetích tříd, zákon stanovuje lhůtu do dvanácti hodin. Časy neplatí jen v případě vyhlášení kalamitní situace.

„Kraj je rozdělený na 102 okruhů, to znamená, že v případě potřeby vyjede do půl hodiny 102 vozidel udržovat komunikace. Sloužíme na tři směny, řidiči z různých směn by se kvůli protikoronavirovým opatřením vzájemně neměli vůbec potkat,“ řekl provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.

Dodal, že pořídili ionizátory vzduchu, kterými se dezinfikují auta při střídání směn a používají se i k dezinfekci dispečerských míst.

Údržba silnic k posypu pozemních komunikací používají silničáři sůl, solanku (roztok chloridu sodného s vodou) a inertní posypový materiál (drtě a písky)

ve skladech na střediscích silničářů v kraji bylo na začátku zimní sezony 25 000 tun soli a 23 000 tun inertních materiálů (kameniva frakce 2-4 mm a 4-8 mm)

v případě příchodu tuhé zimy jsou smluvně zajištěné průběžné dodávky posypových materiálů

finanční náklady na údržbu komunikací v kraji během „průměrné“ zimy jsou 190 až 200 milionů korun

„Bojíme se toho, že by některé středisko ochromila karanténa nebo přímo onemocnění covidem-19. Musím zaklepat, abych to nezakřikl, protože i v současné nelehké situaci máme potřebný počet řidičů,“ doplnil Šíma.

Ve snaze ochránit zaměstnance před koronavirem musejí všichni klasicky používat v práci roušky, navíc firma všem nakoupila nanomasky s nejvyššími filtračními účinky.

Šíma řekl, že opatření řeší všechny správy v České republice podobně.

„Z onemocnění a karantény máme strach všichni, hodně jsme to s kolegy probírali. Snažíme se samozřejmě připravovat scénáře pro případ, že by se u některého z řidičů projevilo onemocnění. U nás každé ze středisek zajišťuje zimní údržbu pro tři až pět okruhů, to znamená, že v jedné směně je tři až pět řidičů. Pokud by se mezi nimi takový případ objevil, je to omezení pro jednu směnu. V takovém případě se jejich okruhy ještě dají vykrýt dojezdem z ostatních středisek,“ vysvětlil Šíma.

Protože se snaží, aby se šoféři z různých směn vzájemně nepotkávali a kabiny všech aut průběžně dezinfikují, řidiči z dalších dvou směn by na své okruhy už měli vyjet bez omezení.

Silničáři mají šest nových sypačů

Ve vozovém parku krajských silničářů letos přibylo šest nových sypačů na údržbu komunikací. Novinkou u jednoho vozu je nástavba s velkou nádrží na solanku, tedy koncentrovaný roztok rozpuštěné soli. Ta je při namrzání silnic při teplotách kolem nuly účinnější než posyp samotnou solí.

„Z evropského pohledu je to špičková technologie pro zimní údržbu. Solanka působí krátce po dopadu na povrch komunikace, začíná rozpouštět námrazu. Pokud se dříve preventivně jen sypalo, při průjezdu dalších aut kousky soli ze silnice odlétaly,“ vysvětlil Šíma.

Auto s touto technologií bude nasazené na frekventované silnici první třídy z Klatov do Domažlic, která se vyznačuje mnoha stoupáními a zatáčkami. Podobně vybavená auta používají jen řidiči údržby dálnice na vybraných úsecích.

Správci silnic, kteří se v oboru pohybují už desítky let, se podle průběhu letošního roku domnívají, že nadcházející zima by měla být studenější než ty poslední dvě. Očekávají také častější sněžení.