Lidé vzali útokem rekreační oblasti. Šetřete přírodu, žádají správci lesů

Správci plzeňských městských lesů apelují na návštěvníky, aby se k přírodě chovali obzvlášť šetrně a ohleduplně.

Nabádají zejména, aby byli lidé kvůli velkému suchu opatrní a nezacházeli s ohněm, aby nepohazovali odpadky, nevjížděli do lesů autem a při procházkách své psy uvazovali na vodítko.

Primátor Martin Baxa tvrdí, že je pochopitelné, když se lidé v době, kdy se nekonají kulturní akce a je zásadně zredukovaný provoz sportovních zařízení, zaměřují na pobyt v přírodě.

„Ale chtěl bych apelovat na všechny návštěvníky, kterých je nyní mnohem více než obvykle, aby se v našich lesích chovali ohleduplně,“ uvedl Baxa.

Náměstek primátora Pavel Šindelář, který má na starost lesní hospodářství, varuje před rozděláváním ohně a odhazováním nedopalků v přírodních oblastech.

„V lesích je velké sucho, stačí jiskřička a může vzniknout požár. V posledních dnech jsme jich museli hasit pět, čtyři z nich v boleveckých lesích a jeden u Kokotských rybníků,“ řekl náměstek.

Lidé, kteří o rekreační zóny pečují, se v posledních týdnech musí vypořádávat s nebývalým množstvím odpadků včetně roušek odhozených zejména podél cest.

„Žádáme proto návštěvníky, aby odpadky po sobě uklízeli a dávali je do odpadkových košů nebo si odpad vzali s sebou a vyhodili ho do popelnice,“ vysvětlil Richard Havelka.

Ten také zdůrazňuje, že škody v přírodě můžou působit i volně pobíhající psi. Tvrdí, že v poslední době zaznamenali lesníci mnohem více případů, kdy auto srazilo psem vyplašené zvíře.

Zároveň se množí i případy, kdy psi zakousli volně žijící zvířata. „Nyní některé druhy volně žijící zvěře přivádějí na svět mláďata a štvaní pobíhajícími psy je pro ně vysoce rizikové. Prosíme tedy návštěvníky, aby své psy drželi v lese na vodítku,“ apeluje Havelka.

Podle něj je rovněž velkým problémem nerespektování zákazu vjezdu aut do lesa. Narazil prý už i na případ, kdy řidič zajel vozem až doprostřed lesní paseky. Častým nepříjemným prohřeškem je také parkování před uzavřenými závorami do lesa, kdy odstavená auta znemožní vjezd do lesa nejen pro účely hospodaření, ale také příjezd hasičům nebo záchranářům.

„Auto se dá většinou v blízkosti lesa zaparkovat. Pokud řidič takové místo nenajde nebo je obsazené, je lepší nechat vůz někde na okraji sídliště a do lesa dojít pěšky,“ konstatoval Richard Havelka.

Lesníci Správy veřejného statku města Plzně rovněž nabádají návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti s ohledem na velké množství suchých stromů. Na zem mohou popadat jejich části nebo dokonce celé stromy. Lidé se také nemají zdržovat v místech, kde se právě těží kůrovcové dříví, a mají umožnit technice plynulý odvoz dřeva z lesa.

V době koronavirové krize jezdí lidé i na Šumavu

Město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně obhospodařuje přes čtyři tisíce hektarů lesa v bezprostředním okolí Plzně i mimo Plzeň. Stará se o deset rekreačních oblastí, jejichž součástí jsou městské lesy i bolevecká rybniční soustava.

Vyšší návštěvnost se v době koronavirové krize projevuje také v Národním parku Šumava. Mluvčí správy parku Jan Dvořák řekl, že zatím tam jezdí víc lidí především o víkendech. Předpokládá, že v létě bude o pobyt na Šumavě ve srovnání s posledními roky vyšší zájem. Dá se proto očekávat víc střetů s pravidly na ochranu přírody.

„Ta obava je v případě národního parku opodstatněná. Očekáváme, že letošní turistická sezona na Šumavě bude velmi silná. Proto prosíme lidi, aby dbali zákonných limitů, které pro národní park platí,“ prohlásil.