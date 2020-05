Koronavirus dovedl lidi k farmářům, zájem o jejich produkty je enormní

Firma Svět bedýnek je v podstatě online farmářský trh. Lidé si nákup objednají a řidič jim ho ve stanovený čas doveze až domů. Ještě donedávna tuto službu v západočeské metropoli a okolních místech využívalo zhruba sto osob za týden. V březnu a dubnu jejich počet přesáhl tři sta.

„Zpočátku, kdy padla karanténa, jsme nápor nestíhali. Termíny rozvozu byly zamluvené na čtrnáct dní dopředu, i když jsme neustále navyšovali kapacity,“ popsala Jana Bínová, která Svět bedýnek s manželem založila.

Podle jejího názoru se sešlo hned několik důležitých faktorů. Jednak Češi tolik nechodili do supermarketů, jednak chtěli podpořit tuzemské malovýrobce.

„Zákazníci začali upřednostňovat prověřené české zboží. Roli hraje i fakt, že například cena dovezené zeleniny se zvedá a zřejmě ještě zvedat bude, což situaci na trhu výhledově ovlivní,“ domnívá se.

Oblibu nákupu lokálních produktů potvrzuje i majitel firmy Scuk, což je online farmářské tržiště, Kamil Demuth. Zájemci si pro bedýnku přijedou do nejbližšího výdejního místa.

Nákup od farmářů je bezpečný, snadný a pohodlný

„Máme až trojnásobný nárůst. Víc lidí si k nám našlo cestu a také víc utráceli. Mnozí teď zjistili, jak je to pohodlné, bezpečné a snadné. Věřím, že část z nich už se k běžnému způsobu, kdy jdou do kamenného obchodu, nevrátí. Je to trend, který je teprve před námi,“ je přesvědčený.

V Plzeňském kraji má Scuk aktuálně na třicet výdejních míst, každé z nich má v průměru patnáct odběratelů.

Změny zaznamenala rovněž Iveta Churavá, která vlastní v Plzni obchod U Lidušky. Během března a dubna jí přibyly stovky nových zákazníků. Třetina si pro nachystaný sortiment osobně přijela, zbytek preferoval odběr doma.

„Češi zažili, jak jsme závislí na importu, ať už se to týkalo roušek, nebo potravin. Někteří si uvědomili, že je dobré vrátit se k tomu, co se u nás vyrobí a vypěstuje. Doufám, že to tak zůstane,“ nastínila Churavá. Díky velké poptávce se rozhodla trvale zboží rozvážet nejenom po západočeské metropoli, ale rovněž do vzdálenějších lokalit.

Pandemie zamíchala s nákupními zvyky

Michal Spurný má v Souměři na Tachovsku farmu s produkty z ekologického zemědělství. I podle něj epidemie koronaviru zamíchala s nákupními zvyky.

„Úplně jsme změnili strategii. Pronajali jsme si dalších dvě stě dvacet hektarů, abychom se mohli rozvíjet. Současná situace totiž nahrává diskusi o potravinové soběstačnosti. Vysadili jsme zeleninu do skleníků, protože sehnat ji v Čechách v biokvalitě je skoro nadlidský úkol,“ sdělil.

Mléčné výrobky, vajíčka, maso a další produkty od jiných tuzemských podnikatelů nabízejí na e-shopu. „Nově lidé dostanou zboží až domů. Zatím máme týdně asi čtyřicet objednávek. Jsme teprve na začátku, ale počty stále rostou. Tento směr se nám osvědčil a budeme v něm rozhodně pokračovat,“ uzavřel.

Stejně na velkou poptávku zareagoval i Pavel Moulis, který vede rodinnou ekologickou farmu v Milínově na Plzeňsku. „Zavedli jsme dovoz do místa bydliště. Naši zákazníci, kterých je zhruba čtyři sta, možnost uvítali a využívají ji. Seniorům pak službu poskytujeme zdarma. Systém funguje dobře. Prodáváme o dvacet procent víc než běžně,“ zhodnotil živnostník.