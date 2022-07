Léto v Plzni opět přináší hudbu všech žánrů. Zahrají Buty i filharmonie

Každý čtvrtek patří areál pivovaru jednomu z koncertů v rámci festivalu Léto v Prazdroji. Akce potrvá až do 25. srpna a nabídne vystoupení známých kapel. Během prvních dvou týdnů už se představili Support Lesbiens a Michal Ambrož s Hudbou Praha. Příští čtvrtek zahraje Brutus. Festival ozdobí svou účastí rovněž Extra Band Revival, Keks, Voxel & Spol. a Děda Mládek Illegal Band. Kapacita účastníků na koncertech je omezena na dva tisíce lidí, organizátoři proto doporučují zakoupit vstupenku s předstihem.

Posledních deset červencových dní bude nádvoří kulturní a kreativní zóny DEPO2015 hostit hudební festival DEPOvLETU. Letošní třetí ročník proběhne v termínu 20. až 30. července. Program představí české kapely a projekty oceňované nejen u nás, ale i v zahraničí. Diváci se mohou těšit například na duo Kalle, Ochepovsky & Ilčy trio nebo The Valentines vybrané do užšího výběru evropské hudební soutěže Eurovision Song Contest.

Na pódium vystoupají také čtyři začínající kapely, které prošly červnovým profesně vzdělávacím seminářem. Festival odstartuje 20. července Stand up Comedy Na stojáka. Do Plzně přijedou Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev a Petr Vydra.

Koncerty budou tentokrát laděny více alternativně. „Tento rok zažije nádvoří DEPO2015 energickou hudbu vyhledávaného producenta Igora Ochepovského či živě hranou elektronickou dua Bratři, které reprezentovalo zemi na mnoha zahraničních prestižních přehlídkách,“ říká dramaturg Ricardo Delfino s tím, že volba letošních interpretů se snaží více akceptovat ducha prostoru DEPO2015, kde se koncerty odehrávají.

„Zároveň je to příjemná alternativa ke komerčnějším vystoupením, která se v létě v Plzni odehrají v rámci jiných akcí a koncertů,“ doplňuje Barbora Krákorová.

Akce propojuje výtvarné umění s hudbou

Pokračuje také Kulturní léto Západočeské galerie s Pivotečkou v prostoru U Zvonu. Letní kulturní festival propojuje hudbu, tanec a výtvarné umění. Připravena jsou hudební vystoupení místních kapel v žánrovém rozpětí od folku a blues až po rock. Návštěvníci si mohou také zatančit a tvořit v pravidelných výtvarných dílnách, do nichž se budou moci zapojit děti i rodiče.

V červenci se na místě odehrají koncerty kapel Straw Hat a Pilsen Voice, Veřejná tančírna, Ekologický projektový den, petangový turnaj i opékání buřtů se zpívanou. Druhý prázdninový měsíc pak nabídne například vystoupení skupin Cop, Hopašavani, Prsten, Decode nebo Balkan Party Bandu.



Od 19. do 27. srpna bude v centru města Festival na ulici. Tradiční multižánrová akce přinese návštěvníkům více než stovku koncertů, zajímavé hudební projekty a bohatý doprovodný program.



Devítidenní festival bude mít své scény na náměstí Republiky, U Branky, v Proluce, v Zach’s Pubu a Anděl Music Baru. „Za poslední dva roky jsme se přesvědčili, že návštěvníky opravdu baví pestrost scén, dramaturgie napříč hudebními žánry a rozmanitý program pro všechny věkové i názorové skupiny obyvatel,“ říká Lukáš Krásný za pořadatelskou Agenturu Nashledanou.

Během festivalu vystoupí třeba Jiří Schmitzer, Mirka Novak, Semtex, Buty, Nastřižené vlasy nebo německá kapela The GoHo Hobos. Novinkou je letos den věnovaný pouze metalu. V sobotu 20. srpna mohou příznivci tohoto žánru dorazit k Brance, kde je čekají koncerty kapel Khargados, Second Breath a Nasty Ratz.



Oba festivalové pátky ovládne hlavní scénu na náměstí bigbeat. Zahájí ho 19. srpna legendární plzeňská Odyssea, která letos slaví 50 let svého účinkování, o týden později pak vystoupí Extra Band Revival. Opět nebude chybět Plzeňská filharmonie. Pod vedením šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho zahraje 21. srpna hity ze známých filmů.



Jazzu v podání Ivan Audes Quartetu, Sedmi Větrů a Jezza Vee bude patřit scéna v Proluce 23. srpna. Na 27. srpna je pak na stejném místě naplánovaný bluegrassový den.